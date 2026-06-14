Забудьте про ламінат на кухні: який матеріал не деформується, не боїться води і легко миється

Переваги цих двох матеріалів змушують власників відмовлятися від ламінату

Довгі роки паркет і ламінат були найпопулярнішими покриттями для кухні завдяки поєднанню затишку, природного вигляду та доступності. Однак дизайнери зазначають, що зараз ця тенденція стрімко змінюється.

Їм на зміну приходять більш практичні матеріали, які краще витримують вологу, навантаження та щоденне використання. Про них написали в американському порталі "Hunker".

Дизайнер інтер’єрів Крейг Грітцен зазначає, що головним трендом стає порцелянова плитка, яка імітує натуральний камінь або має вигляд ручної глиняної обробки. За його словами, саме такі матеріали зараз найчастіше обирають під час ремонтів.

Порцелянова плитка. Фото: klink.pl

Фахівець пояснює, що порцеляна поєднує естетику та практичність: вона міцніша за дерево, краще витримує вологу та не так швидко зношується. Для кухні, де часто розливається рідина і спостерігається постійне навантаження, це стає ключовою перевагою

Окрім цього, плитка під камінь додає інтер’єру більш природного та сучасного вигляду. Дизайнери радять обирати матові поверхні та теплі відтінки, які виглядають менш штучно і краще поєднуються з дерев’яними або нейтральними елементами інтер’єру.

Ще один тренд, який набирає популярності, — мармолеум. Це екологічне підлогове покриття, яке вважають альтернативою дереву та синтетичним матеріалам. Воно має м’яку поверхню, різноманітні кольори та підходить для тих, хто хоче більш комфортне та практичне рішення для кухні.

Мармолеум. Фото: Ортграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити білий плінтус.