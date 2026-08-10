Кишеньковий злодій чи звичайний покупець: як охорона "АТБ" відрізняє одних від інших

В мережі для охорони встановлені чіткі правила

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Охорона супермаркетів "АТБ" не має якихось особливих прийомів, завдяки яким вона вираховує професійних кишенькових злодіїв і шоперів серед звичайних покупців. Зазвичай охоронці звертають увагу на деякі другорядні ознаки в поведінці підозрілих осіб.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі "АТБ". За його словами, поведінка вказаних категорій може відрізнятись від інших клієнтів.

Водночас він зазначив, що охоронці не контролюють кожного покупця в залі. Проте дії підозрілих осіб можуть бути перевірені завдяки системі відеонагляду.

"Охорона магазину вираховує професійних кишенькових злодіїв і шоперів серед звичайних людей за деякими ознаками. Проте, це залежить, грубо кажучи, від особистого досвіду охоронця", — наголосив працівник мережі.

Чи може охорона "АТБ" самостійно затримувати покупців?

Також, за словами співробітника "АТБ", охоронці, які стоять на вході до магазину "АТБ", не мають права силою затримувати покупця, навіть якщо у них виникла підозра, що він може бути причетний до крадіжки товарів. Водночас це може зробити приватна охорона, яку викликала адміністрація супермаркету.

Охоронець в АТБ.Фото ілюстративне

Раніше "Телеграф" розповідав, що співробітник розкрив, як насправді працює система відеоспостереження в "АТБ".