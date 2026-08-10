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Не відкриваючи упаковку: 3 зовнішні ознаки, які видадуть зіпсовану рибу в магазині

Автор
Денис Подставной ,
Дата публікації
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Автор
Купівля риби Новина оновлена 10 серпня 2026, 17:02
Купівля риби. Фото Згенеровано ШІ

Методи перевірки залежать від категорії товару

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Купуючи рибу в упаковці, завжди є ризик зіткнутися з несвіжим або повторно замороженим продуктом. На щастя, є ознаки, які допоможуть з першого погляду визначити зіпсований товар.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. За її словами, методи перевірки залежать від категорії риби.

Як перевірити запаковану рибу:

  • Охолоджена, копчена чи солона риба.

"Усередині упаковки має бути сухо. Потрібно дивитися, щоб не було вологи або відстою рідини — це пряма загроза розвитку бактерій. Також обов’язково звертайте увагу на герметичність самої пачки", — пояснила Сидоренко.

  • Заморожена риба.

"Має бути рівномірного сухого заморожування, без завітрювань, деформацій і кристалів. Як правило, ознака, що вказує на тривале зберігання, — наявність кристалів льоду", — зазначила експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку рибу в Україні можуть продавати за назвою "морська мова". Супермаркети підміняють назву риби, щоб залучити покупця.

Теги:
#Риба #Покупки #Лайфхак