Водоемульсійка відходить в минуле: яка фарба має кращу стійкість та миється з милом

Цей матеріал довше служить, швидко висихає та може містити протигрибкові компоненти

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Латексна акрилова фарба є покращеною і дорожчою альтернативою звичайній водоемульсійній фарбі. Вона містить більше акрилових смол і латексу, тому краще миється, довше служить та має важливу перевагу. У продажу є окремо акрилові, окремо латексні фарби, але цей варіант має переваги обох видів.

Іспанські майстри використовують її там, де дуже волого — латексна акрилова фарба підходить для кухонь та ванни, тоді як звичайна водоемульсійна частіше використовується для сухих приміщень.

Водоемульсійну фарбу можна змити, тоді як латексне акрилове покриття можна часто мити, навіть з милом і це її головна перевага. Частина латексних акрилових фарб також має додані протигрибкові компоненти, що робити їх гарним варіантом там, де може утворитись пліснява, а це не тільки вогкі кімнати, а й, наприклад, зони навколо вікон.

Серед переваг акрилової латексної фарби:

швидке висихання — дозволяє нанести другий шар вже через дві-чотири години

еластичність — розширюється та стискається під час змін температури, не тріскаючись

легке очищення

вологостійкість.

Латексна акрилова фарба найкраще підходить для стін та стель у коридорі, кухні, ванній, дитячі. Залежно від цілей є кілька видів покриття.

Матове покриття приховує недоліки стін. Ідеально підходить для стель та спалень.

Сатинове покриття. Має легкий блиск і легко миється. Ідеально підходить для віталень, передпокоїв та їдалень.

Напівглянцеве або глянцеве покриття. Має високу стійкість до плям та вологи. Використовується на кухнях, у ванних кімнатах, на дверях та ліпнині.

Важливо перед нанесенням гарно зашліфувати всі нерівності та очистити від пилу. Спочатку наносять праймер — ґрунтовку, якщо стіна потинькована або ж якщо відбувається зміна кольору. Частину латексної акрилової фарби можна використовувати для зовнішніх робіт — на пакуванні має бути зазначений тип.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка альтернатива для стін є шпалерам. Окрім фарбування є чимало цікавих варіантів.