В Днепре нашли редкую змею в неожиданном месте: сначала ее приняли за удава (фото, видео)
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Экзотический "пассажир" скрылся внутри автомобиля
Необычная история спасения змеи произошла в Днепре. Во время работы с автомобилем работники СТО обнаружили внутри машины довольно большую змею. Из-за ее размеров люди сначала даже предположили, что имеют дело с удавом.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала Екатерина Колесникова.
К счастью, работники не стали самостоятельно ловить опасного, как им казалось, пресмыкающегося. Они обратились за помощью к специалистам зоопарка Зоопарк "Живая планета" в парке Глобы. Директор зоопарка Евгений Буяновер констатировал, что это не удав, а сарматский полоз ( Elaphe sauromates ) — редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины.
Представители зоопарка оперативно приехали на место и увезли животное. Однако после спасения возник новый вопрос: куда именно змею можно безопасно выпустить, чтобы она могла нормально существовать в природной среде?
Как отметил ученый Александр Пономаренко, территория природного заповедника "Днепро-Орильский" не является оптимальным местом для этого вида. К тому же там сарматского полоза не регистрировали уже более 20 лет.
Гораздо лучшими условиями для этой змеи станут балочные комплексы. Именно поэтому для возвращения животного в природу выбрали одну из живописных балок недалеко от Днепра.
Спасенного полоза забрала заместитель директора заповедника по научной работе Галина Задорожная. После этого змею выпустили в подходящей для нее природной среде.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", змея может прийти к вам прямо из унитаза: ученый объяснил, как это возможно.