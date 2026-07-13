Може проковтнути цілу кішку: що відомо про гігантську змію, яка переполошила Київ

Рептилія неотруйна, але лякає розмірами

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Змію, яка сиділа на дереві просто посеред Києва та налякала жителів, упіймали та повернули власникам. Рептилія, яку сприйняли за пітона, насправді виявилася імператорським удавом.

Про це розповіли на Facebook-сторінці команди з порятунку тварин у Києві Kyiv Animal Rescue Group. Там додали, що удав під час прогулянки вирішив полазити деревом, а потім втік від господарів.

Удав повзав деревом. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Змія не хотіла спускатися з дерева. Фахівцям довелося докласти зусиль, щоб повернути удава власникам.

Спускатися змія не хотіла. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"На допомогу вирушила наша Команда порятунку тварин. Древолаз виявився вправним і добровільно спускатися не збирався, тож операція вимагала терпіння, досвіду та злагодженої роботи. У результаті все завершилося добре: мандрівника безпечно зняли з дерева та повернули власникам", — розповіли у Kyiv Animal Rescue Group.

Фахівцям вдалося зняти удава. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Що відомо про імператорського удава

І пітон і імператорський удав — великі та неотруйні змії, які душать свою здобич, а потім ковтають її. Головна відмінність між ними полягає в тому, що пітони відкладають яйця й живуть в Африці, Азії та Австралії, тоді як імператорські удави народжують живих дитинчат і мешкають переважно в Центральній та Південній Америці.

Імператорський удав. Фото: bigzoo.com.ua

Імператорські удави (Boa imperator) зазвичай виростають до 1,5–2,5 метрів у довжину. Доросла особина здатна проковтнути кішку. У дикій природі удави іноді полюють на невеликих домашніх тварин, включаючи кішок і дрібних собак. Удав хапає та душить здобич своїми потужними кільцями. Однак для більшості середніх особин цього виду така здобич є занадто великою, основним їхнім раціоном є миші та пацюки, жаби та риба, а також птахи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Київщині прямо у дворі у людей повзала самка змії мідянки.