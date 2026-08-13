Один лист фольги решает главную проблему с холодильником: секрет, который экономит часы уборки

Забудьте о пятнах на полках и неприятном запахе

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Неубранные вовремя остатки пищи и пролитые жидкости — главная причина появления неприятных запахов и разводов на полках холодильника. Из-за влажности и перепадов температуры такие пятна быстро подсыхают и въедаются в пластик, поэтому оттереть их становится сложнее с каждым днем.

Избавиться от этой проблемы помогает лайфхак с фольгой. Этим способом поделилось издание Onet.

Сначала холодильник нужно тщательно вымыть. После этого необходимо застелить полки холодильника вырезанной по размеру алюминиевой фольгой.

Что это дает:

фольга становится дополнительным защитным слоем между едой и самой полкой;

Фото сгенерировано ИИ

любые капли, крошки и разводы остаются на фольге, а не на пластике;

вместо мытья всей полки достаточно снять грязный кусок и положить свежий.

Этот лайфхак заметно сокращает частоту таких уборок и экономит время на ежедневном уходе за холодильником, ведь замена куска фольги занимает буквально секунды. При этом важно учесть, что использование фольги не отменяет генеральную уборку холодильника. Раз в несколько недель необходимо мыть полки полностью.

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