"Золотая" вода бьет по карману украинцев: в каких городах самый дорогой тариф

Где за кубометр придется отдать больше 100 грн

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В Умани после повышения тарифов за воду и водоотведение придется платить 157,32 грн за кубометр. Такая сумма возмутила украинку, которая пожаловалась на новые цены в Threads.

"Телеграф" расскажет, в каких еще городах стоимость воды выросла, где тарифы превысили 100 грн за кубометр и почему коммунальные предприятия пересматривают цены.

Украинку возмутил тариф в Умани

Жительница Умани опубликовала пост, в котором эмоционально отреагировала на сумму в платежке.

"У меня только что отняло дар речи. Умань, как вам? Хотелось бы написать предложение из 10 матов без адекватных слов", — написала женщина.

Сообщение в Threads

В комментариях другие пользователи также обсуждали стоимость коммунальных услуг. Одна из комментаторок отметила, что во время проживания в Испании платила за воду дешевле.

Комментарии в Threads

С 1 июля в Умани совокупный тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение составляет 157,32 грн за кубометр. Из этой суммы 79,488 грн приходится на водоснабжение, а 78,84 грн — на водоотведение.

Именно Умань имеет самый высокий тариф среди городов, приведенных в перечне новых цен.

Где вода подорожала больше всего

Как сообщает "Минфин", с 1 июля органы местного самоуправления в ряде общин пересмотрели тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В некоторых городах цены выросли более чем вдвое.

Среди самых высоких тарифов:

Умань — 157,32 грн/куб. м;

— 157,32 грн/куб. м; Павлоград — 113,47 грн/куб. м вместо 53,66 грн;

— 113,47 грн/куб. м вместо 53,66 грн; Бердичев — 101,76 грн/куб. м;

— 101,76 грн/куб. м; Ужгород — 91,24 грн/куб. м;

— 91,24 грн/куб. м; Тернополь — более 87 грн/куб. м с НДС;

— более 87 грн/куб. м с НДС; Винница — 81,01 грн/куб. м вместо 25,62 грн;

— 81,01 грн/куб. м вместо 25,62 грн; Ивано-Франковск — 66,05 грн/куб. м;

— 66,05 грн/куб. м; Кременчуг — 64,07 грн/куб. м вместо 31,80 грн;

— 64,07 грн/куб. м вместо 31,80 грн; Черкассы — 56,71 грн/куб. м.

Где вода подорожала больше всего. Инфографика: ИИ "Телеграф"

В Кировоградской области предприятие "Днепр-Кировоград" предлагает установить тариф на уровне 109,14 грн за кубометр, однако соответствующее решение еще не было принято.

Наибольший рост среди приведенных примеров — в Виннице: тариф увеличился с 25,62 до 81,01 грн. В Павлограде цена выросла более чем вдвое.

Почему украинцы будут платить больше

Решения о новых тарифах сейчас принимают органы местного самоуправления. Ранее для большинства крупных водоканалов цены утверждала НКРЭКУ, однако после передачи соответствующих полномочий этот вопрос перешел к местным властям.

Коммунальные предприятия объясняют пересмотр тарифов ростом собственных расходов. В частности, речь идет о подорожании:

электроэнергии;

топлива;

реагентов;

ремонтных материалов;

оплаты труда;

содержания объектов критической инфраструктуры.

Почему растут тарифы | Инфографика: ИИ "Телеграф"

В водоканалах также отмечают, что во многих городах тарифы для населения не пересматривались с 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам грозит повышение цен на еще две услуги.