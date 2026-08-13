"Золотая" вода бьет по карману украинцев: в каких городах самый дорогой тариф
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Где за кубометр придется отдать больше 100 грн
В Умани после повышения тарифов за воду и водоотведение придется платить 157,32 грн за кубометр. Такая сумма возмутила украинку, которая пожаловалась на новые цены в Threads.
"Телеграф" расскажет, в каких еще городах стоимость воды выросла, где тарифы превысили 100 грн за кубометр и почему коммунальные предприятия пересматривают цены.
Украинку возмутил тариф в Умани
Жительница Умани опубликовала пост, в котором эмоционально отреагировала на сумму в платежке.
"У меня только что отняло дар речи. Умань, как вам? Хотелось бы написать предложение из 10 матов без адекватных слов", — написала женщина.
В комментариях другие пользователи также обсуждали стоимость коммунальных услуг. Одна из комментаторок отметила, что во время проживания в Испании платила за воду дешевле.
С 1 июля в Умани совокупный тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение составляет 157,32 грн за кубометр. Из этой суммы 79,488 грн приходится на водоснабжение, а 78,84 грн — на водоотведение.
Именно Умань имеет самый высокий тариф среди городов, приведенных в перечне новых цен.
Где вода подорожала больше всего
Как сообщает "Минфин", с 1 июля органы местного самоуправления в ряде общин пересмотрели тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В некоторых городах цены выросли более чем вдвое.
Среди самых высоких тарифов:
- Умань — 157,32 грн/куб. м;
- Павлоград — 113,47 грн/куб. м вместо 53,66 грн;
- Бердичев — 101,76 грн/куб. м;
- Ужгород — 91,24 грн/куб. м;
- Тернополь — более 87 грн/куб. м с НДС;
- Винница — 81,01 грн/куб. м вместо 25,62 грн;
- Ивано-Франковск — 66,05 грн/куб. м;
- Кременчуг — 64,07 грн/куб. м вместо 31,80 грн;
- Черкассы — 56,71 грн/куб. м.
В Кировоградской области предприятие "Днепр-Кировоград" предлагает установить тариф на уровне 109,14 грн за кубометр, однако соответствующее решение еще не было принято.
Наибольший рост среди приведенных примеров — в Виннице: тариф увеличился с 25,62 до 81,01 грн. В Павлограде цена выросла более чем вдвое.
Почему украинцы будут платить больше
Решения о новых тарифах сейчас принимают органы местного самоуправления. Ранее для большинства крупных водоканалов цены утверждала НКРЭКУ, однако после передачи соответствующих полномочий этот вопрос перешел к местным властям.
Коммунальные предприятия объясняют пересмотр тарифов ростом собственных расходов. В частности, речь идет о подорожании:
- электроэнергии;
- топлива;
- реагентов;
- ремонтных материалов;
- оплаты труда;
- содержания объектов критической инфраструктуры.
В водоканалах также отмечают, что во многих городах тарифы для населения не пересматривались с 2022 года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам грозит повышение цен на еще две услуги.