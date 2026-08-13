Укр

"Золотая" вода бьет по карману украинцев: в каких городах самый дорогой тариф

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Автор
Цена воды в Украине Новость обновлена 13 августа 2026, 22:15
Цена воды в Украине. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Где за кубометр придется отдать больше 100 грн

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В Умани после повышения тарифов за воду и водоотведение придется платить 157,32 грн за кубометр. Такая сумма возмутила украинку, которая пожаловалась на новые цены в Threads.

"Телеграф" расскажет, в каких еще городах стоимость воды выросла, где тарифы превысили 100 грн за кубометр и почему коммунальные предприятия пересматривают цены.

Украинку возмутил тариф в Умани

Жительница Умани опубликовала пост, в котором эмоционально отреагировала на сумму в платежке.

"У меня только что отняло дар речи. Умань, как вам? Хотелось бы написать предложение из 10 матов без адекватных слов", — написала женщина.

Сообщение в Threads
Сообщение в Threads

В комментариях другие пользователи также обсуждали стоимость коммунальных услуг. Одна из комментаторок отметила, что во время проживания в Испании платила за воду дешевле.

Комментарии в Threads
Комментарии в Threads

С 1 июля в Умани совокупный тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение составляет 157,32 грн за кубометр. Из этой суммы 79,488 грн приходится на водоснабжение, а 78,84 грн — на водоотведение.

Именно Умань имеет самый высокий тариф среди городов, приведенных в перечне новых цен.

Где вода подорожала больше всего

Как сообщает "Минфин", с 1 июля органы местного самоуправления в ряде общин пересмотрели тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В некоторых городах цены выросли более чем вдвое.

Среди самых высоких тарифов:

  • Умань — 157,32 грн/куб. м;
  • Павлоград — 113,47 грн/куб. м вместо 53,66 грн;
  • Бердичев — 101,76 грн/куб. м;
  • Ужгород — 91,24 грн/куб. м;
  • Тернополь — более 87 грн/куб. м с НДС;
  • Винница — 81,01 грн/куб. м вместо 25,62 грн;
  • Ивано-Франковск — 66,05 грн/куб. м;
  • Кременчуг — 64,07 грн/куб. м вместо 31,80 грн;
  • Черкассы — 56,71 грн/куб. м.
Где вода подорожала больше всего
Где вода подорожала больше всего. Инфографика: ИИ "Телеграф"

В Кировоградской области предприятие "Днепр-Кировоград" предлагает установить тариф на уровне 109,14 грн за кубометр, однако соответствующее решение еще не было принято.

Наибольший рост среди приведенных примеров — в Виннице: тариф увеличился с 25,62 до 81,01 грн. В Павлограде цена выросла более чем вдвое.

Почему украинцы будут платить больше

Решения о новых тарифах сейчас принимают органы местного самоуправления. Ранее для большинства крупных водоканалов цены утверждала НКРЭКУ, однако после передачи соответствующих полномочий этот вопрос перешел к местным властям.

Коммунальные предприятия объясняют пересмотр тарифов ростом собственных расходов. В частности, речь идет о подорожании:

  • электроэнергии;
  • топлива;
  • реагентов;
  • ремонтных материалов;
  • оплаты труда;
  • содержания объектов критической инфраструктуры.
Почему растут тарифы
Почему растут тарифы | Инфографика: ИИ "Телеграф"

В водоканалах также отмечают, что во многих городах тарифы для населения не пересматривались с 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам грозит повышение цен на еще две услуги.

Теги:
#Вода #Тариф #Комунальные услуги