Стоїте біля раковини з відкритим краном? Скільки грошей витікає у каналізацію за 10 хвилин миття посуду
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Тарифи на водопостачання в Україні змушують економити
Багато українців, миючи посуд, мають звичку не закривати кран. Таким чином, за 10 хвилин цієї процедури, може витрачатись мінімум 80 літрів води, що стає додатковим тягарем в платіжці.
"Телеграф" підрахував, скільки коштів може втрачати сімейний бюджет через воду, яка витікає без користі. Варто зауважити, що для розрахунку взята холодна вода, а з гарячою, суми стануть ще більшими.
Обсяг витраченої води
За хвилину з повністю відкритого крана витікає приблизно 8 літрів води. Таким чином, за 10 хвилин загалом виллється мінімум 80 літрів.
Скільки котуватиме незакритий кран під час миття посуду?
У Києві, за чинним тарифом від ПрАТ АК "Київводоканал", вартість водопостачання та водовідведення сягає 30,38 грн за 1 кубічний метр (1000 літрів). Таким чином, 80 літрів дорівнюють 0,08 кубометра.
Вартість 80 літрів розраховується наступним чином: 0,08 м³ × 63,79 грн = 5,10 гривні. Таким чином 10 хвилин не закритого крана під час миття посуду складає понад 5 гривень. За місяць може набігти вражаюча сума. А якщо вода гаряча, додатково нараховуються значно більші суми за її нагрів (якщо використовується централізоване постачання або бойлер нагріває електрична енергія).
Як зменшити витрати?
- Вимикайте воду під час намилювання тарілок миючим засобом.
- Використовуйте режим наповнення раковини чи миски замість струменя.
- Встановіть спеціальний аератор на змішувач для економії об'єму води.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям загрожує підвищення цін на ще дві послуги, слідом за водою.