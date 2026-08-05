Стоїте біля раковини з відкритим краном? Скільки грошей витікає у каналізацію за 10 хвилин миття посуду

Тарифи на водопостачання в Україні змушують економити

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Багато українців, миючи посуд, мають звичку не закривати кран. Таким чином, за 10 хвилин цієї процедури, може витрачатись мінімум 80 літрів води, що стає додатковим тягарем в платіжці.

"Телеграф" підрахував, скільки коштів може втрачати сімейний бюджет через воду, яка витікає без користі. Варто зауважити, що для розрахунку взята холодна вода, а з гарячою, суми стануть ще більшими.

Обсяг витраченої води

За хвилину з повністю відкритого крана витікає приблизно 8 літрів води. Таким чином, за 10 хвилин загалом виллється мінімум 80 літрів.

Скільки котуватиме незакритий кран під час миття посуду?

У Києві, за чинним тарифом від ПрАТ АК "Київводоканал", вартість водопостачання та водовідведення сягає 30,38 грн за 1 кубічний метр (1000 літрів). Таким чином, 80 літрів дорівнюють 0,08 кубометра.

Вартість 80 літрів розраховується наступним чином: 0,08 м³ × 63,79 грн = 5,10 гривні. Таким чином 10 хвилин не закритого крана під час миття посуду складає понад 5 гривень. За місяць може набігти вражаюча сума. А якщо вода гаряча, додатково нараховуються значно більші суми за її нагрів (якщо використовується централізоване постачання або бойлер нагріває електрична енергія).

Миття посуду з незакритим краном може влетіти в копійочку

Як зменшити витрати?

Вимикайте воду під час намилювання тарілок миючим засобом.

Використовуйте режим наповнення раковини чи миски замість струменя.

Встановіть спеціальний аератор на змішувач для економії об'єму води.

Під час миття посуду варто закривати кран

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям загрожує підвищення цін на ще дві послуги, слідом за водою.