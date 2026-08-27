Цукерки за ціною стейків із мармурової яловичини вразили українців: з чого їх роблять (відео)

Ціни в Україні дивують громадян кожного дня

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Цукерки, кілограм яких коштує понад 700 гривень, здивували українців. Проте дехто визнає, що вони дуже смачні.

Відповідне відео оприлюднив блогер Дмитро Андрющенко з магазина "Енергія" в Черкасах в соціальній мережі ТікТок. Люди зазначають, що ціна на такі кондитерські вироби виглядає дещо завищеною.

Вартість кілограма таких цукерок сягає 716 гривень за кілограм. Чоловік зважив одну цукерку, як важила 48 грамів, і заплатив за неї 34,40 гривні.

"Якраз візьму собі одну на пробу. Подивимось, розріжемо, що там", — зазначив чоловік.

Чоловік показав, як виглядає розрізана цукерка

Чоловік зазначив, що йому дуже подобаються такі цукерки. І навіть ті, хто не любить яблука зізнавались йому, що не можуть встояти перед ними.

Що пишуть в коментарях?

Користувачів здивували такі ціни на цукерки. Проте дехто зазначив, що, на їхню думку, вони дуже смачні.

"700 грн кг…не хило…і беруть?";

"Так це топ продажів";

"Розширяйтесь і в інші міста. А то нам до вас в магазин їхати далеко";

"Не купували б, то і не продавали б";

Коментарі користувачів

"Так зачекайте .. важить майже 50 грамів, тобто пів шоколадки… а шоколадка навіть під час акцій коштує мінімум 70… тобто ця цукерка навіть дешевша за дешеву шоколадку… обов'язково спробую, дякую";

"За вафельну цукерку з желе всередині 35 грн, що за ціни";

"Не смачна";

Коментарі користувачів

"Це дуже смачна цукерка, просто вау вау вау";

"Це реально смачні цукерки";

"А які вони на смак?";

"Випадково купила — кохання з першого укусу! Дуже смачно", — пишуть користувачі.

Коментарі користувачів

Які ще є смаки та хто їх виготовляє?

В колекції натуральних цукерок "FAMILY GARDEN" від бренду D.E.M.I. всього 4 смаки. В основі кожної цукерки основа з натурального яблучного пюре з додаванням добірних горішків. Основа загорнута у тоненьку хрустку вафельку та покрито шаром темного шоколаду. Окрім яблука, є ще смак чорної смородини, абрикоса та малини.

Асортимент цукерок

Цукерки лінії Family Garden від бренду D.E.M.I. виготовляє українська кондитерська компанія ТОВ "Салекс Абсолют". Вона заснована у 1995 році в місті Кременчук Полтавської області. На сьогоднішній день підприємство є сучасним виробничим комплексом, що займає площу більш ніж 20 тисяч квадратних метрів та випускає понад 150 найменувань високоякісних кондитерських виробів. Продукція виготовлена за унікальними технологіями і власними рецептами, з використанням лише натуральних інгредієнтів.

Цукерки складаються з натуральних інгредієнтів

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" розпродають улюблений шоколад і цукерки за пів ціни