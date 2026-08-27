Конфеты по цене стейков из мраморной говядины поразили украинцев: из чего их делают (видео)

Цены в Украине удивляют граждан каждый день

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Конфеты, килограмм которых стоит более 700 гривен, удивили украинцев. Однако некоторые признают, что они очень вкусные.

Соответствующее видео обнародовал блоггер Дмитрий Андрющенко из магазина "Энергия" в Черкассах в социальной сети ТикТок. Люди отмечают, что цена таких кондитерских изделий выглядит несколько завышенной.

Стоимость килограмма таких конфет достигает 716 гривен за килограмм. Мужчина взвесил одну конфету, которая весила 48 граммов, и заплатил за нее 34,40 гривны.

"Как раз возьму себе одну на пробу. Посмотрим, разрежем, что там", — отметил мужчина.

Мужчина показал, как выглядит разрезанная конфета

Мужчина отметил, что ему очень нравятся такие конфеты. И даже те, кто не любит яблоки, признавались ему, что не могут устоять перед ними.

Что пишут в комментариях?

Пользователей удивили цены на конфеты. Однако некоторые отметили, что, по их мнению, они очень вкусные.

"700 грн кг…не хило…и берут?";

"Так это топ продаж";

"Расширяйтесь и в другие города. А то нам к вам в магазин ехать далеко";

"Не покупали бы, то и не продавали бы";

Комментарии пользователей

"Так подождите.. весит почти 50 граммов, то есть пол шоколадки… а шоколадка даже во время акций стоит минимум 70… то есть эта конфета даже дешевле дешевой шоколадки… обязательно попробую, спасибо";

"За вафельную конфету с желе внутри 35 грн что за цены";

"не вкусно";

Комментарии пользователей

"Это очень вкусная конфета, просто вау вау вау";

"Это реально вкусные конфеты";

"А какие они по вкусу?";

"Случайно купила — любовь с первого укуса! Очень вкусно", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей

Какие еще есть вкусы и кто их производит?

В коллекции натуральных конфет "FAMILY GARDEN" от бренда DEMI всего 4 вкуса.В основе каждой конфеты основа из натурального яблочного пюре с добавлением отборных орешков. Основание завернуто в тоненькую хрустящую вафельку и покрыто слоем темного шоколада. Кроме яблока есть еще вкус черной смородины, абрикоса и малины.

Ассортимент конфет

Конфеты линии Family Garden от бренда DEMI производит украинская кондитерская компания ООО "Салекс Абсолют". Она основана в 1995 году в Кременчуге Полтавской области. На сегодняшний день предприятие является современным производственным комплексом, который занимает площадь более 20 тысяч квадратных метров и выпускает более 150 наименований высококачественных кондитерских изделий. Продукция изготовлена по уникальным технологиям и собственным рецептам, с использованием только натуральных ингредиентов.

Конфеты состоят из натуральных ингридиентов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" распродают любимый шоколад и конфеты за полцены.