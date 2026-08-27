Конфеты по цене стейков из мраморной говядины поразили украинцев: из чего их делают (видео)
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Цены в Украине удивляют граждан каждый день
Конфеты, килограмм которых стоит более 700 гривен, удивили украинцев. Однако некоторые признают, что они очень вкусные.
Соответствующее видео обнародовал блоггер Дмитрий Андрющенко из магазина "Энергия" в Черкассах в социальной сети ТикТок. Люди отмечают, что цена таких кондитерских изделий выглядит несколько завышенной.
Стоимость килограмма таких конфет достигает 716 гривен за килограмм. Мужчина взвесил одну конфету, которая весила 48 граммов, и заплатил за нее 34,40 гривны.
"Как раз возьму себе одну на пробу. Посмотрим, разрежем, что там", — отметил мужчина.
@director1188 Ответ пользователю @LoveCascade ♬ оригинальный звук — Дмитро Андрющенко
Мужчина отметил, что ему очень нравятся такие конфеты. И даже те, кто не любит яблоки, признавались ему, что не могут устоять перед ними.
@director1188 Ответ пользователю @diana_vorn ♬ оригинальный звук — Дмитро Андрющенко
Что пишут в комментариях?
Пользователей удивили цены на конфеты. Однако некоторые отметили, что, по их мнению, они очень вкусные.
"700 грн кг…не хило…и берут?";
"Так это топ продаж";
"Расширяйтесь и в другие города. А то нам к вам в магазин ехать далеко";
"Не покупали бы, то и не продавали бы";
"Так подождите.. весит почти 50 граммов, то есть пол шоколадки… а шоколадка даже во время акций стоит минимум 70… то есть эта конфета даже дешевле дешевой шоколадки… обязательно попробую, спасибо";
"За вафельную конфету с желе внутри 35 грн что за цены";
"не вкусно";
"Это очень вкусная конфета, просто вау вау вау";
"Это реально вкусные конфеты";
"А какие они по вкусу?";
"Случайно купила — любовь с первого укуса! Очень вкусно", — пишут пользователи.
Какие еще есть вкусы и кто их производит?
В коллекции натуральных конфет "FAMILY GARDEN" от бренда DEMI всего 4 вкуса.В основе каждой конфеты основа из натурального яблочного пюре с добавлением отборных орешков. Основание завернуто в тоненькую хрустящую вафельку и покрыто слоем темного шоколада. Кроме яблока есть еще вкус черной смородины, абрикоса и малины.
Конфеты линии Family Garden от бренда DEMI производит украинская кондитерская компания ООО "Салекс Абсолют". Она основана в 1995 году в Кременчуге Полтавской области. На сегодняшний день предприятие является современным производственным комплексом, который занимает площадь более 20 тысяч квадратных метров и выпускает более 150 наименований высококачественных кондитерских изделий. Продукция изготовлена по уникальным технологиям и собственным рецептам, с использованием только натуральных ингредиентов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" распродают любимый шоколад и конфеты за полцены.