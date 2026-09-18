"Мініатюрні тигри" вийшли з тіні: як коти стали справжнім головним болем для вчених

Як вчені прогледіли одразу кілька видів тигрових котів

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Науковці продовжують відкривати нові види тигрових котів — невеликих плямистих хижаків, які мешкають у лісах Центральної та Південної Америки. Одне з останніх відкриттів у Болівії стало особливо знаковим: новий вид Leopardus tilcayo став першим новим видом сучасних котячих, офіційно описаним більш ніж за 100 років.

Головна сенсація полягає не лише в появі ще одного виду. Як пише National Geographic, дослідження показали, що тигрових котів, яких раніше часто об'єднували в одну групу, насправді щонайменше п'ять. Розібратися в цьому вдалося лише завдяки поєднанню випадкових знахідок, фотопасток, музейних колекцій та сучасного генетичного аналізу.

Кошеня, яке вважали звичайною домашньою кішкою

Історія Leopardus tilcayo почалася зовсім не в лабораторії. У 2016 році житель Болівії знайшов маленьке кошеня біля лісу та забрав його додому, вважаючи, що це звичайна домашня кішка.

Приблизно через рік стало зрозуміло, що тварина дика. Кошеня передали до центру порятунку диких тварин Senda Verde, де на нього звернула увагу біологиня та дослідниця National Geographic Паола Ногалес-Аскаррунс.

Паола Ногалес-Аскаррунс та Leopardus tilcayo. Фото: National Geographic

Кішка одразу здалася їй незвичайною. У неї була маленька мордочка, короткі округлі вуха, довгі вуса та великі плями, схожі на леопардові розетки.

Спочатку дослідниця припустила, що це Leopardus tigrinus — один із уже відомих видів тигрових котів. Але згодом помітила деталь, яка не вкладалася в цю версію: розетки на шерсті болівійської тварини були значно більшими, ніж у представників цього виду з сусідньої Бразилії.

Саме ця невідповідність стала відправною точкою для подальшого дослідження.

Leopardus tilcayo. Фото: National Geographic

Іншу незвичайну кішку помітили на фотографіях

Поки одна загадка поступово розкривалася в Болівії, інша історія почалася ще раніше — у Еквадорі.

22 червня 2010 року фахівець із охорони дикої природи Тадеу де Олівейра отримав електронного листа від дослідниці Ребекки Цуг, яка працювала з очковими ведмедями. Вона надіслала йому фотографії з фотопасток.

На знімках була невелика плямиста кішка з довгим хвостом. Тварина помітно відрізнялася від тих тигрових котів, які на той момент вважалися відомими науці.

Фотографії стали лише першою підказкою. Щоб зрозуміти, чи справді йдеться про невідомий вид, дослідникам довелося повернутися до величезної кількості старих матеріалів.

У 2024 році понад 40 науковців об'єдналися для масштабного дослідження. Вони проаналізували близько 1400 музейних записів, фотографії з фотопасток та генетичний матеріал.

Так науковці встановили, що ця кішка є окремою еволюційною лінією. Її назвали хмарним тигровим котом — Leopardus pardinoides.

Leopardus pardinoides. Фото: Wikipedia

Чому їх так довго плутали

На перший погляд може здатися дивним, що сучасна наука могла не помічати окремі види котячих. Але тигрові коти — якраз той випадок, коли розмір і поведінка тварини працюють проти дослідників.

Ці хижаки невеликі, переважно ведуть потайний спосіб життя та мешкають у лісах, де спостерігати за ними надзвичайно складно. До того ж різні види дуже схожі зовні.

Тому протягом десятиліть науковці могли вважати тварин з різних регіонів представниками одного виду. Часто для цього використовували музейні зразки, за якими далеко не завжди можна побачити всі відмінності між популяціями.

Онцила. Фото: Рinterest

Маргай (Leopardus wiedii). Фото: Facebook

Ситуацію змінили фотопастки. Вони дозволили отримати тисячі знімків живих тварин у природному середовищі та побачити відмінності в забарвленні, розмірах і будові тіла.

А остаточну відповідь у багатьох випадках дала генетика.

Геноми показали зовсім іншу картину

У випадку болівійського Leopardus tilcayo дослідники порівняли повні геноми 38 представників роду Leopardus. Генетичний аналіз показав, що тварина є не просто незвичайним представником уже відомого виду, а окремою еволюційною лінією.

За даними дослідження, Leopardus tilcayo відокремився від інших тигрових котів приблизно 1,4 мільйона років тому.

Ще цікавіше те, що після нових досліджень змінилося саме уявлення про групу тигрових котів. Те, що раніше розглядали як один або кілька видів, тепер поділяють на п'ять окремих видів.

Пампасова кішка (Leopardus pajeros / Leopardus colocolo)

Андська кішка (Leopardus jacobita)

Але генетика — не єдиний доказ. У хмарного тигрового кота дослідники виявили й анатомічну особливість: у нього лише одна пара сосків, тоді як у двох інших видів тигрових котів їх по дві.

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