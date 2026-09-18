Росія може отримати перевагу взимку? У ЄС сказали, від чого все залежить

Оцінено можливий сценарій розвитку подій

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Цього року зима може стати одним із найскладніших періодів за час повномасштабного вторгнення Росії. Раніше Польща застерігала, що цей момент може стати переломним на користь Росії. І хоча такий сценарій не виключено, але головним чинником буде подальша підтримка Києва з боку європейських союзників.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс: "Чи можливий перелом на користь Росії? Єврокомісар розповів про складну зиму, ППО та допомогу Україні".

"Єдиний спосіб зупинити це — збільшити нашу підтримку України. І саме над цим ми працюємо", — зазначив співрозмовник, говорячи про фінансову підтримку української оборони.

Україна вже має пакет на 28,3 мільярда євро, включаючи ракети PAC-3 [до систем Patriot]. Але в той же час Кубілюс додав, що проблема із забезпеченням залишається.

"Українці порушують питання про те, що вони мають певний дефіцит коштів для належної оборони, оскільки деякі держави-члени, які індивідуально обіцяли певну допомогу, не виконують своїх обіцянок. Тож нам потрібно знайти спосіб його покрити", — зазначив він.

Ракета PAC-3

Водночас він вказав на ризики у випадку, якщо підтримка виявиться недостатньою.

"Безумовно, якщо наша підтримка припиниться або ми не зможемо надати достатньо допомоги, Україна опиниться у складній ситуації. Але я не бачу такої перспективи", — сказав Кубілюс.

Він також називає Росію серйозним супротивником. За його словами, РФ продовжує нарощувати оборонне виробництво та займається модернізацією свого озброєння.

"Цілком очевидно, що Росія здатна збільшувати виробництво. Зараз вони виробляють 10 мільйонів дронів — Україні потрібно зрівнятися з цим рівнем. Росіяни також модернізують те, що виробляють", — вважає співрозмовник.

Натомість єврокомісар попереджає про появу нових типів російських безпілотників. Вже найближчими місяцями Москва може отримати дрони, які будуть схожі за характеристиками з крилатими ракетами.

"Днями я прочитав, як хтось із українців говорив, що через шість місяців у росіян буде новий тип дронів, які стануть набагато ближчими за характеристиками до крилатих ракет", — пояснює Кубілюс.

Андрюс Кубілюс

На його думку, Європа у відповідь має використати свої економічні можливості для надання підтримки Україні.

"Європейський Союз є потужною економічною організацією. Наш ВВП становить понад 20 трильйонів євро — набагато більше, ніж у Росії. Ми повинні використати нашу економічну силу для підтримки України", — наголосив співрозмовник видання.

Таким чином, єврокомісар пов’язує ризик складної зими в Україні з розміром західної підтримки, але не говорить про те, що перелом на користь Росії буде неминучим. Але водночас він визнає проблему з наданням допомоги Україні, а точніше невиконанням окремими країнами своїх обіцянок.

Кубілюс також закликав Європу нарощувати виробничі можливості, адже Росія може виробляти до 10 млн. FPV-дронів на рік, тоді як Європа – близько 1,5 млн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські дрони за $100 тисяч стають проблемою для ППО України. Розповідаємо, що відомо про "Герань-5" та "Бандеролі".