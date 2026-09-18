Трамп з’явився на публіці з новим синцем: що не так на фото

На кадрі з недавнього публічного заходу помітна незвичайна зміна

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги через синець на руці. Цього разу він з’явився на лівій руці, тоді як раніше він був на правій.

Увагу на можливе погіршення здоров’я американського лідера звернув політичний коментатор Аарон Рупар. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

"На лівій руці Трампа (не на тій, яка зазвичай покрита синцями) при його прибутті сьогодні в Північну Кароліну були помітні великі синці", — йдеться у повідомленні.

Синець на руці Трампа. Фото: Aaron Rupar/Х

Синець на руці Трампа. Фото: Aaron Rupar/Х

Як пише MSN, у середу, 16 вересня, Дональд Трамп перебував у Північній Кароліні, щоб висловити свою підтримку кандидату в Сенат США Майклу Уотлі. Тоді ж і був помічений синець на руці.

Деякі коментатори погоджуються з тим, що синці можуть бути наслідком внутрішньовенних ін’єкцій. Один із користувачів мережі припустив, що синець на руці Трампа міг з’явитися через те, що йому невдало поставили крапельницю.

Траплялися випадки, коли Трамп наносив на руку консилер, намагаючись приховати синці, але це не допомагало повністю замаскувати їх. Навпаки, це лише привертало до проблемної ділянки надмірну увагу.

"Телеграф" звернувся за думкою до штучного інтелекту і, за його словами, пляма найбільше схожа на звичайний забій або тиск на кисть. Синець розташований на ділянці, де під шкірою проходять дрібні судини, тому навіть не дуже сильний удар, притиск до твердої поверхні або механічне навантаження могли залишити такий слід.

При цьому цифровий розум не вважає, що темний слід на руці схожий на наслідки ін’єкції.

Синці на правій руці Трампа

У серпні поточного року користувачі мережі звернули увагу на синці, плями та припухлість шкіри. Дехто писав, що рука президента виглядає так, ніби він отримав сильний удар, а найбільш емоційні коментарі взагалі називали її "гнилою".

Синець на правій руці Трампа. Колаж: "Телеграф"

Доктор Гарет Най з Університету Солфорда пояснив, що у літньому віці кровоносні судини стають більш ламкими, тому синці у людей похилого віку виникають частіше, ніж у молодому віці. Гематома на руці Трампа може бути викликана забиттям, але вона може бути і наслідком внутрішньовенного введення ліків. За словами медика, це "може бути через крапельницю", оскільки колір плями нагадує синець, що залишився після введення голки.

Trump's mangled hand as photographed today at the White House



(Kylie Cooper/Reuters) pic.twitter.com/cPjWlx8HBD — Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2026

Коли дивний синець на руці глави США привернув увагу у лютому 2025 року, його походження пояснила речниця Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, причина появи гематоми в тому, що Трамп занадто багато працює і постійно тисне комусь руки.

"Президент Трамп — людина з народу… Трамп має синці на руці, тому що він постійно працює і тисне руки щодня ", — сказала Левітт.

У грудні 2025 року Трампа помітили з підозрілим пластиром на зовнішній стороні долоні, Левітт також знову заявила, що це результат "постійних потисків рук", що є звичайним для діяльності президента.

Вона вказала ще одну причину наявності синців на руках Трампа. За її словами, щоденний режим вживання аспірину Трампом може також сприяти появі таких синців.

На руках Дональда Трампа помітили медичний пластир

Стан здоров’я Трампа

Стан здоров’я політика через вік та інші ознаки часто стає темою обговорення у ЗМІ та соцмережах. Як писало раніше видання Irish Star, після недавнього випаду Трампа у бік Ірану його запідозрили у старечій деменції. Таку думку висловив старший медичний аналітик MS NOW доктор Він Гупта. За його словами, президент США має тривожні ознаки, які можуть вказувати на це захворювання.

"Непослідовність. Не може закінчити пропозиції. Часто плутається. Нелогічний перебіг думок. Проблеми з підбором слів", — написав доктор Гупта в соцмережах.

До таких висновків лікар дійшов після цього сумбурного поста Трампа в Truth Social: "Вівторок стане Днем електростанцій і Днем мостів — все в одному, в Ірані. Нічого подібного не буде. Відкрийте, б**дь, протоку, або житимете в пеклі — просто дивіться! Слава Аллаху".

До цього, у вересні 2025 року психолог Джон Гартнер, який працював позаштатним професором медичної школи Університету Джонса Хопкінса, розповів у підкасті The Daily Beast, що помітив у Трампа серйозне погіршення стану, яке може вказувати на недоумство.

За словами доктора Гартнера, у президента США спостерігається порушення мовних та рухових навичок, а також контролю імпульсів. Це може свідчити про деменцію.

"Ми спостерігаємо серйозне погіршення функцій мови, мислення, психомоторної активності, контролю імпульсів та цілої низки інших областей. Багато хто не усвідомлює, що Дональд Трамп раніше був дуже промовистою людиною", — сказала вона.

Також на фото з Білого дому у березні, на шиї Трампа можна побачити червону пляму. Воно схоже на алергічну висипку або якесь захворювання шкіри, наприклад, екзему. Хоча Трамп запевняв, що з ним усе гаразд. Про це пише Forbes.

Дональд Трамп у Білому домі 2 березня 2026 року. Фото AFP

До цього, у вересні минулого року, у мережі з’явилося фото Трампа із таблеткою блакитного кольору в зубах. Кадр опублікував у соцмережі Х фотограф Андрій Кудацький.

Трамп з таблетки в зубах. Фото: Andres Kudacki

У травні 2026 року Трамп пройшов комплексне медичне обстеження, за результатами якого заявив про свій чудовий фізичний стан. З початку другого терміну на посаді президента він пройшов уже четвертий медичний огляд.

Майже п’ятигодинний огляд, проведений лікарем Білого дому президента, капітаном ВМС Шоном Барбабеллою включав лабораторні та когнітивні оцінки.

"Президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи міцну серцеву, легеневу, неврологічну та загальну фізичну функцію ", — заявив лікар.

Проте медичний аналітик CNN доктор Джонатан Райнер висловив сумніви щодо прозорості Білого дому щодо здоров’я Трампа. Його турбує денна сонливість президента. Останнім часом Трамп, ймовірно, заснув на кількох публічних заходах.

"У президента сильна денна сонливість. Він дуже часто засинає. Він неодноразово засинав в Овальному кабінеті, коли люди розмовляли з ним, а вчора були побоювання, що він міг заснути на Арлінгтонському національному цвинтарі під час святкування Дня пам’яті ", — сказав Райнер.

Трамп засинає на громадських заходах. Фото: Irish Star

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що говорять лікарі про стан здоров’я президента США.