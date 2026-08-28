Загадкове озеро без дна є на Кіровоградщині: що насправді приховує загадкова водойма (фото)

Вода не замерзає навіть у морози

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Озеро Берестувате, яке місцеві називають Чорним або Бездонним, розташоване у Кіровоградській області, неподалік села Богданівка. Воно лежить посеред урочища Чорний ліс, оточене сфагновим болотом і має статус гідрологічної пам’ятки природи.

Як пишуть на порталі Funtime, точну глибину водойми досі не встановили, а навколо неї виникло чимало легенд — від підводних лабіринтів і затонулих скарбів до русалок та дивних голосів із болота.

Де знаходиться Берестувате

Озеро розташоване у Кропивницькому районі Кіровоградської області, неподалік Богданівки. У сучасних туристичних описах локацію також пов’язують із селом Водяне та Дмитрівською територіальною громадою.

Берестувате знаходиться в урочищі Чорний ліс. Навколо водойми сформувалося сфагнове болото — одне з найцікавіших природних утворень цієї місцевості.

Офіційно природоохоронний об’єкт має назву гідрологічна пам’ятка природи "Болото Чорний ліс". Відповідний статус озеро та прилегла заболочена територія отримали ще 1975 року.

Чому озеро називають бездонним

На перший погляд Берестувате більше нагадує заболочену водойму, ніж звичайне озеро. Його береги вкриті сфагновими мохами, папоротями, хвощами та іншою вологолюбною рослинністю.

Озеро називають бездонним. Фото: Газета «Риболовний вісник»

Саме болотисті береги значно ускладнюють доступ до води. Місцями поверхня утворена так званою сплавиною — рослинним покривом, який може створювати враження твердої землі.

Окрема загадка Берестуватого — його глибина. Точних науково підтверджених даних про максимальну глибину водойми немає.

За поширеною версією, під верхнім шаром рослинних решток може знаходитися ще один водний рівень. Саме це, а також особливості заболоченої місцевості, могли стати причиною легенд про "бездонність" озера.

Деякі перекази стверджують, що під час спроб виміряти глибину мотузки обривалися.

Точну глибину водойми досі не встановили. Фото: Терен

Вода, яка майже не замерзає

Берестувате має ще одну незвичайну особливість. За даними туристичних та краєзнавчих джерел, вода у водоймі залишається дуже холодною протягом року, а взимку озеро зазвичай не замерзає.

Винятком стала зима 2014–2015 років, коли водойма все ж вкрилася товстим шаром криги. За описами місцевих дослідників, улітку вода прогрівається лише у верхньому шарі.

Ще одна характерна риса — плавучі острови. На поверхні можна побачити фрагменти рослинного покриву з деревами, чагарниками та іншою рослинністю. Їхнє переміщення лише додає водоймі загадковості.

Навколо ростуть осика, клен, липа, дуб, папороті та сфагнові мохи. Частина рослинності характерна радше для Полісся, ніж для центральної України.

Вода тут майже не замерзає

Русалки, скарби та інші легенди

Незвичайний вигляд озера породив десятки місцевих переказів. Найвідоміша легенда розповідає про золоту карету хана Гірея, яка нібито затонула у водах Берестуватого.

Інша історія пов’язує Чорний ліс із Нестором Махном. За переказами, отаман міг заховати десь поблизу свої скарби.

Нестор Махно

Є й моторошніші версії. За однією з них, під час татарських набігів у болотистій місцевості могли залишати полонених та людей, які не витримували важкої дороги.

Саме з такими переказами пов’язують розповіді про дивні голоси та стогони, які нібито можна почути біля озера.

Втім, частина цих історій має цілком природне пояснення. Зокрема, звуки, які відвідувачі сприймають як вибухи або стогін, у переказах іноді пов’язують із виходом газів із заболоченого ґрунту.

Не обійшлося й без містичних сюжетів. Місцеві легенди розповідають про русалок, які нібито з’являються біля води, та людей, яким ставало погано під час прогулянок біля болота.

Чим цікава місцевість

За даними Департаменту культури Кіровоградської області, неподалік розташоване давнє городище, яке дало назву чорноліській археологічній культурі. Дослідження території тривають десятиліттями.

Сам Чорний ліс має багату історію. У різні періоди через цю територію проходили шляхи, пов’язані з татарськими набігами, а згодом місцевість використовували як прихисток утікачі та повстанці.

Чоний ліс. Фото: Гречка

Для туристів це насамперед локація для тихого відпочинку серед дикої природи. Тут можна гуляти лісом, збирати гриби та ягоди, спостерігати за болотяною рослинністю й фотографувати незвичайний ландшафт.

Водночас вирушати без підготовки безпосередньо на болото не варто. Заболочені ділянки та сплавина можуть бути небезпечними, а звичайна прогулянка навколо озера не схожа на облаштований туристичний маршрут.

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