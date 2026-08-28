Загадочное озеро без дна есть на Кировоградщине: что на самом деле скрывает загадочный водоем (фото)

Вода не замерзает даже в морозы

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Озеро Берестоватое, которое местные называют Черным или Бездонным, расположено в Кировоградской области, недалеко от села Богдановка. Оно находится посреди урочища Черный лес, окружено сфагновым болотом и имеет статус гидрологического памятника природы.

Как пишут на портале Funtime, точную глубину водоема до сих пор не установили, а вокруг него возникло немало легенд — от подводных лабиринтов и затонувших сокровищ до русалок и странных голосов из болота.

Где находится Берестоватое

Озеро расположено в Кропивницком районе Кировоградской области, недалеко от Богдановки.

Берестоватое находится в урочище Черный лес. Вокруг водоема сформировалось сфагновое болото — одно из самых интересных природных образований этой местности.

Официально природоохранный объект имеет название гидрологический памятник природы "Болото Черный лес". Соответствующий статус озеро и прилегающая заболоченная территория получили еще в 1975 году.

Почему озеро называют бездонным

На первый взгляд Берестоватое больше напоминает заболоченный водоем, чем обычное озеро. Его берега покрыты сфагновыми мхами, папоротниками, хвощами и другой влаголюбивой растительностью.

Озеро называют бездонным. Фото: Газета «Рыболовный вестник»

Именно болотистые берега значительно затрудняют доступ к воде. Местами поверхность образована так называемой сплавиной — растительным покровом, который может создавать впечатление твердой земли.

Отдельная загадка Берестоватого — его глубина. Точных научно подтвержденных данных о максимальной глубине водоема нет.

Согласно распространенной версии, под верхним слоем растительных остатков может находиться еще один водный уровень. Именно это, а также особенности заболоченной местности, могли стать причиной легенд о "бездонности" озера.

Некоторые предания утверждают, что во время попыток измерить глубину веревки обрывались.

Точную глубину водоема до сих пор не установили. Фото: Терен

Вода, которая почти не замерзает

Берестоватое имеет еще одну необычную особенность. По данным туристических и краеведческих источников, вода в водоеме остается очень холодной в течение года, а зимой озеро обычно не замерзает.

Исключением стала зима 2014–2015 годов, когда водоем все же покрылся толстым слоем льда. По описаниям местных исследователей, летом вода прогревается только в верхнем слое.

Еще одна характерная особенность — плавучие острова. На поверхности можно увидеть фрагменты растительного покрова с деревьями, кустарниками и другой растительностью. Их перемещение лишь добавляет водоему загадочности.

Вокруг растут осина, клен, липа, дуб, папоротники и сфагновые мхи. Часть растительности характерна скорее для Полесья, чем для центральной Украины.

Вода здесь почти не замерзает

Русалки, сокровища и другие легенды

Необычный вид озера породил десятки местных преданий. Самая известная легенда рассказывает о якобы затонувшей в водах Берестоватого золотой карете хана Гирея.

Другая история связывает Черный лес с Нестором Махном. По преданию, атаман мог спрятать где-нибудь поблизости свои сокровища.

Нестор Махно

Есть и более жуткие версии. Согласно одной из них, во время татарских набегов в болотистой местности могли оставлять пленных и людей, которые не выдерживали тяжелой дороги.

Именно с такими преданиями связывают рассказы о странных голосах и стонах, которые якобы можно услышать возле озера.

Впрочем, часть этих историй имеет вполне естественное объяснение. В частности, звуки, которые посетители воспринимают как взрывы или стоны, в преданиях иногда связывают с выходом газов из заболоченной почвы.

Не обошлось и без мистических сюжетов. Местные легенды рассказывают о русалках, которые якобы появляются у воды, и людях, которым становилось плохо во время прогулок возле болота.

Чем интересна местность

По данным Департамента культуры Кировоградской области, неподалеку расположено древнее городище, которое дало название чернолесской археологической культуре. Исследования территории продолжаются десятилетиями.

Сам Черный лес имеет богатую историю. В разные периоды через эту территорию проходили пути, связанные с татарскими набегами, а впоследствии местность использовали как убежище беглецы и повстанцы.

Ченой лес. Фото: Гречка

Для туристов это, прежде всего, локация для тихого отдыха среди дикой природы. Здесь можно гулять по лесу, собирать грибы и ягоды, наблюдать за болотной растительностью и фотографировать необычный ландшафт.

В то же время отправляться без подготовки непосредственно на болото не стоит. Заболоченные участки и сплавы могут быть опасными, а обычная прогулка вокруг озера не похожа на обустроенный туристический маршрут.

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