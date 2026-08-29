Не ховайте взуття на зберігання без цього засобу: одна добавка в коробку врятує від неприємного сюрпризу

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При тривалому зберіганні взуття може набути неприємного затхлого запаху та навіть покритися пліснявою. Така проблема може виникнути, якщо зберігати його в приміщенні з підвищеною вологістю або не просушити до кінця перед тим, як складати в коробку.

Як пише портал iReceptář, запобігти появі неприємного запаху і цвілі допоможе звичайна кухонна сіль.

Волога — головна причина активного розмноження бактерій і мікроорганізмів усередині взуття. Сіль здатна ефективно притягувати й зв'язувати вологу з навколишнього повітря. Перебуваючи в замкненому просторі взуттєвої коробки, вона знижує рівень вогкості й створює сухе середовище, запобігаючи появі стійких запахів.

Щоб скористатися цим методом, насипте кілька столових ложок солі в невелику відкриту ємність або тканинний мішечок, що дихає, і помістіть його в коробку із взуттям. Як тільки ви помітите, що сіль намокла або почала злипатися, просто замініть її на нову.

Фото згенероване ШІ

Якщо під рукою не виявилося солі, можна скористатися іншим побутовим лайфхаком: нещільно набити взуття газетами, а через пару годин замінити їх сухим папером, який забере частину залишкової вологи та прискорить просушування.

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