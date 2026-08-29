Не ховайте взуття на зберігання без цього засобу: одна добавка в коробку врятує від неприємного сюрпризу
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Засіб є у кожному будинку
При тривалому зберіганні взуття може набути неприємного затхлого запаху та навіть покритися пліснявою. Така проблема може виникнути, якщо зберігати його в приміщенні з підвищеною вологістю або не просушити до кінця перед тим, як складати в коробку.
Як пише портал iReceptář, запобігти появі неприємного запаху і цвілі допоможе звичайна кухонна сіль.
Волога — головна причина активного розмноження бактерій і мікроорганізмів усередині взуття. Сіль здатна ефективно притягувати й зв'язувати вологу з навколишнього повітря. Перебуваючи в замкненому просторі взуттєвої коробки, вона знижує рівень вогкості й створює сухе середовище, запобігаючи появі стійких запахів.
Щоб скористатися цим методом, насипте кілька столових ложок солі в невелику відкриту ємність або тканинний мішечок, що дихає, і помістіть його в коробку із взуттям. Як тільки ви помітите, що сіль намокла або почала злипатися, просто замініть її на нову.
Якщо під рукою не виявилося солі, можна скористатися іншим побутовим лайфхаком: нещільно набити взуття газетами, а через пару годин замінити їх сухим папером, який забере частину залишкової вологи та прискорить просушування.
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