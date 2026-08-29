Не убирайте обувь на хранение без этого средства: одна добавка в коробку спасет от неприятного сюрприза

Средство есть в каждом доме

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

При длительном хранении обувь может приобрести неприятный затхлый запах и даже покрыться плесенью. Такая проблема может возникнуть, если хранить ее в помещении с повышенной влажностью или не просушить до конца перед тем, как складывать в коробку.

Как пишет портал iReceptář, предотвратить появление неприятного запаха и плесени поможет обычная поваренная соль.

Влага — главная причина активного размножения бактерий и микроорганизмов внутри обуви. Соль способна эффективно притягивать и связывать влагу из окружающего воздуха. Находясь в замкнутом пространстве обувной коробки, она снижает уровень сырости и создает сухую среду, предотвращая появление устойчивых запахов.

Чтобы воспользоваться этим методом, насыпьте несколько столовых ложек соли в небольшую открытую емкость или дышащий тканевый мешочек и поместите его в коробку с обувью. Как только вы заметите, что соль намокла или стала слипаться, просто замените ее на новую.

Фото сгенерировано ИИ

Если под рукой не оказалось соли, можно воспользоваться другим бытовым лайфхаком: неплотно набить обувь газетами, а через пару часов заменить их сухой бумагой, которая заберет часть остаточной влаги и ускорит просушку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отмыть шнурки и подошву белых кроссовок.