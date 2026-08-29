Укр

Не убирайте обувь на хранение без этого средства: одна добавка в коробку спасет от неприятного сюрприза

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Обувь
Обувь. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Средство есть в каждом доме

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При длительном хранении обувь может приобрести неприятный затхлый запах и даже покрыться плесенью. Такая проблема может возникнуть, если хранить ее в помещении с повышенной влажностью или не просушить до конца перед тем, как складывать в коробку.

Как пишет портал iReceptář, предотвратить появление неприятного запаха и плесени поможет обычная поваренная соль.

Влага — главная причина активного размножения бактерий и микроорганизмов внутри обуви. Соль способна эффективно притягивать и связывать влагу из окружающего воздуха. Находясь в замкнутом пространстве обувной коробки, она снижает уровень сырости и создает сухую среду, предотвращая появление устойчивых запахов.

Чтобы воспользоваться этим методом, насыпьте несколько столовых ложек соли в небольшую открытую емкость или дышащий тканевый мешочек и поместите его в коробку с обувью. Как только вы заметите, что соль намокла или стала слипаться, просто замените ее на новую.

Как хранить обувь, чтобы не было плесени
Фото сгенерировано ИИ

Если под рукой не оказалось соли, можно воспользоваться другим бытовым лайфхаком: неплотно набить обувь газетами, а через пару часов заменить их сухой бумагой, которая заберет часть остаточной влаги и ускорит просушку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отмыть шнурки и подошву белых кроссовок.

Теги:
#Обувь #Соль #Хранение #Лайфхак