Показати чи віддавати: як правильно поводитися, якщо співробітники ТЦК зупинили на вулиці

Алгоритм дій, якщо документ намагаються забрати

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Групи оповіщення на вулицях дедалі частіше зупиняють чоловіків і вимагають військовий квиток чи паспорт. Багато хто одразу віддає документ у руки, хоча закон цього не вимагає, — і саме тут громадяни найчастіше помиляються.

"Телеграф" з'ясовував у адвокатки, чи зобов'язана людина передавати патрулю оригінал документа та чи має вона право фіксувати перевірку на відеокамеру телефону.

Хто насправді має право зупиняти на вулиці

Порядок таких перевірок регулює постанова Кабміну №560 від 16 травня 2024 року — саме нею затверджено правила призову громадян на військову службу під час мобілізації. Групи оповіщення створюються розпорядженням керівника районної чи міської адміністрації за поданням начальника ТЦК, а до їхнього складу можуть входити ще й співробітники поліції та представники органів самоврядування.

Перш ніж говорити про документи, працівник патруля зобов'язаний виконати власний обов'язок.

"Перш ніж щось вимагати в особи, самі працівники мають дотриматись норм законодавства, зокрема, назвати своє прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина України", — розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова .

За її словами, перш ніж узагалі думати, чи давати документи для перевірки, варто пересвідчитися, що людина, яка їх вимагає, має на це законне право.

Показати — не означає віддати: різниця, яку плутають майже всі

Тут криється головна плутанина. Якщо особа, що просить документи, уповноважена належним чином, обов'язок пред'явити їх дійсно є. А ось обов'язку передавати папір у чужі руки закон не встановлює.

"Працівники ТЦК та СП можуть перевіряти виключно військово-облікові документи, працівники поліції вже вимагати документ, який посвідчує особу", — розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" Олена Воронкова.

Камера в кишені: коли знімати ТЦК законно

Окреме питання — чи можна дістати телефон і зняти саму перевірку. Тут закон, за словами адвокатки, діє в обидва боки.

"Постанова Кабінету міністрів передбачає обов'язок співробітників ТЦК та СП здійснювати знімання навколишньої обстановки при виконанні обов'язків", — пояснює Олена Воронкова. Водночас за її словами, Закон "Про правовий режим воєнного стану" забороняє знімати й поширювати інформацію про об'єкти оборони — за це передбачена кримінальна відповідальність за статтею 114-2 Кримінального кодексу.

Але ця заборона стосується саме об'єктів військової інфраструктури, а не самих співробітників патруля. "Треба розуміти різницю. Так, поліцейські та працівники ТЦК виконують покладені на них обов'язки, але не є ані об'єктами військової інфраструктури, ані військовими формуваннями, відповідно, заборона на фіксацію їхніх дій на камеру не розповсюджується", — наголошує адвокатка.

Головна умова законної відеозйомки — вона не повинна заважати виконанню службових обов'язків і розкривати державну таємницю. Це право діє в громадському місці — на вулиці, у приміщенні ТЦК чи в транспорті.

Три речі, які псують законну зйомку ТЦК

Право на камеру не безмежне. Не варто знімати обличчя військових без їхньої згоди, фіксувати їхні прізвища на посвідченнях чи знаки підрозділів та вказувати точне місце і час знімання в матеріалах, які згодом публікуються. Так само заборонено знімати військову техніку, колони переміщення чи розвантаження зброї — навіть якщо це трапилося випадково в кадрі під час звичайної перевірки на вулиці.

Олена Воронкова додає, що фіксація перевірки на відео часто йде на користь самому громадянину: "Інколи проведення такої фіксації допомагає забезпечити належний рівень дотримання законності та можливості захисту прав громадян в подальшому".

Алгоритм дій, якщо документ вимагають віддати

Юристи радять діяти за простою послідовністю:

Попросити представитися — прізвище, ім'я, по батькові, посада. Попросити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом із паспортом чи військовим квитком самого працівника. Показати документ у руках, не випускаючи його, — передавати оригінал у чужі руки закон не зобов'язує. Увімкнути відеозйомку, якщо це не заважає роботі патруля і в кадр не потрапляють військові об'єкти чи техніка. Запам'ятати чи записати дані співробітника — прізвище, номер посвідчення, час і місце перевірки — на випадок подальшого оскарження дій.

Перевірка документів — це обов'язок і право держави в умовах мобілізації, але вона не скасовує права громадянина знати, з ким саме він розмовляє, і залишати оригінали своїх документів при собі.