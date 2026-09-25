"Заборонена" буква українського алфавіту: де її знайти на клавіатурі?

За радянських часів ця літера була під забороною

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Попри те, що український алфавіт офіційно налічує 33 літери, одна з них роками залишається "невидимкою" для користувачів персональних комп’ютерів. Літера "ґ" має складну історичну долю, через яку вона досі не отримала окремої фізичної клавіші.

Літери ґ немає на стандартній клавіатурі, бо українська розкладка історично створювалася на базі російської, де для цієї рідкісної літери просто не знайшлося окремої фізичної клавіші. Проте цю літеру можна надрукувати клавіатурою, повідомляє "Телеграф".

На комп’ютері (Windows)

У стандартній українській розкладці Windows ця буква знаходиться не на окремій клавіші. Способи її введення:

Комбінація клавіш (у розкладці "Українська (розширена)"): Якщо у вас встановлена розширена українська розкладка, натисніть та утримуйте клавішу Right Alt (правий Alt), а потім натисніть літеру г . Для великої Ґ використовуйте комбінацію Right Alt + Shift + Г .

Якщо у вас встановлена розширена українська розкладка, натисніть та утримуйте клавішу (правий Alt), а потім натисніть літеру . Для великої використовуйте комбінацію . Через клавішу "Е" (~): У деяких версіях розширеної розкладки буква ґ винесена на окрему клавішу з російською буквою ё (у лівому верхньому куті під клавішею Esc).

У деяких версіях розширеної розкладки буква ґ винесена на окрему клавішу з російською буквою (у лівому верхньому куті під клавішею Esc). Код символу (універсальний спосіб): Затисніть клавішу Alt на цифровій клавіатурі (Numpad) і наберіть цифри 0165 (для великої Ґ) або 0180 (для маленької ґ), потім відпустіть Alt.

На комп’ютері (macOS)

В операційній системі macOS все влаштовано набагато простіше та інтуїтивніше:

Утримання клавіші: Просто натисніть та утримуйте англійську клавішу G (або українську Г) кілька секунд. На екрані з’явиться спливаюче меню з додатковими варіантами символу, де можна вибрати літеру ґ.

На смартфоні (Android/iOS)

На мобільних пристроях літера зазвичай вбудована у стандартну українську клавіатуру (наприклад, Gboard або клавіатуру Apple):

Довге натискання: Натисніть та утримуйте клавішу Г на віртуальній клавіатурі. Через секунду з’явиться спливаюче меню з літерою Ґ.

Історичний слід та вигнання з алфавіту

Літера ґ означає особливий вибуховий звук (на відміну від фрикативного звуку звичайної "г"). Довгий час вона активно використовувалася в писемності, однак у радянський період доля букви кардинально змінилася:

1933 року під час реформи правопису її офіційно вилучили з українського алфавіту в рамках кампанії зі зближення української та російської мов.

Десятиліттями її вживання вважалося помилкою, а сама літера знаходилася під фактичною забороною в офіційних виданнях.

Лише зі здобуттям Україною незалежності 1991 року літера ґ тріумфально повернулася в офіційний правопис, посівши законне місце між "г" і "д".

У класичному "Словнику української мови" Бориса Грінченка зафіксовано 527 слів з буквою "ґ" (з яких 270 починаються на цю букву). У сучасній українській мові точна загальна кількість слів не обмежена суворою цифрою, оскільки вона регулярно поповнюється новими запозиченнями, прізвищами та топонімами, в яких використовується вибуховий звук [g].

Про багатостраждальну літеру ґ

Нагадаємо, багато носіїв української мови досі припускаються поширених помилок при вітанні. Наприклад, плутають, як правильно вітатися з ранку.