Чому Кравченко опинився у Відні: що в Австрії може бути важливим для ексгенпрокурора

З можливою адресою реєстрації не все так просто

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Колишній генпрокурор Руслан Кравченко, який після скандалу із підозрою в бік НАБУ виїхав з України "у відрядження" сплив у Відні. Це цікавий вибір локації через складнішу екстрадицію та вже сформоване коло українців з грошима.

Про те, що Кравченка знайшли у Відні, повідомляє "Українська правда" — джерела видання дістали дані з Центрального реєстру реєстрації місця проживання Руслана та Олександри Кравченко. У них обох вказане одне місце проживання, проте цікаво — це не квартира, а офіс компанії CS Corporate Services GmbH, яка серед інших послуг надає компаніям юридичну адресу.

Згадка Руслана Кравченка в реєстрі/ Фото: "УП"

"Телеграф" розбирався у причинах вибору локації за допомогою штучного інтелекту. Перший аргумент "за" — особливості австрійської практики екстрадиції. З 2022 по 2025 рік з 27 запитів про екстрадицію був задоволений тільки одни. Причина відмови й в тому, що австрійські суди враховують ризики для життя та здоров'я при поверненні в Україну, тобто — війна може стати частиною захисту. А оскільки Кравченко потенційно може зіткнутись із кримінальним провадженням, захист для нього важливий.

Українці також мають в Австрії тимчасовий захист до 4 березня 2028 року та окрему можливість переходу в статус постійного мешканця. Якщо Кравченко планує залишитись надовго, то Австрія виглядає перспективно, а Відень є очевидним вибором не тільки через можливості. "УП" звертає увагу, що там вже перебувають екскголова НБУ Кирило Шевченко, ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький та інші українці з політичним чи бізнес минулим.

На думку ШІ точно сказати, що Кравченки вирішили легалізуватись в Австрії та намагаються просто приховати фактичне місце проживання, не можна. Проте саме Відень дає набір умов, які роблять його привабливим місцем для людини, що потенційно може зіткнутись із кримінальним переслідуванням в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на тендерах Міноборони могли реалізовувати певну комбінацію. Це тривало роками.