"Мамині" парфуми знову в моді: які легендарні аромати зараз в тренді в Україні (фото)

Їх носили ще у 2000-х, а тепер знову шукають

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Парфуми, якими захоплювалися наприкінці 1990-х та у 2000-х, знову опинилися серед трендів — цьому сприяють естетика Y2K, інтерес до вінтажу та TikTok.

Чому молодь звернула увагу на флакони, які донедавна могли асоціюватися з парфумерією старшого покоління, "Телеграфу" розповіла Людмила Унінець, менеджерка категорійного управління BROCARD за напрямом "Парфумерія".

З полиць мам — у тренди TikTok

За словами Людмили Унінець, парфумерний ринок зараз переживає своєрідне повернення у кінець 1990-х та початок 2000-х. Молоді покупці відкривають для себе культові запахи тієї епохи, але вже сприймають їх не як щось застаріле, а як частину модної Y2K-естетики.

Не останню роль у цьому відіграють соцмережі. TikTok та інтерес до вінтажу дають друге життя парфумам, які ще нещодавно могли здаватися атрибутом іншого покоління.

Молоде покоління заново відкриває для себе складні й гучні композиції, які раніше вважалися "маминими" парфумами - пояснила Людмила Унінець

Від Coco Mademoiselle до 1 Million: що знову носять

Серед таких "легенд" Людмила Унінець називає одразу кілька добре знайомих назв. Причому тренд стосується як жіночої, так і чоловічої парфумерії.

До списку увійшли зокрема:

CHANEL Coco Mademoiselle;

Lanvin Éclat d’Arpège;

Lacoste Pour Femme;

DIOR J'adore;

Armani Acqua Di Gio;

Rabanne 1 Million;

Guerlain Shalimar L’Essence.

Скільки сьогодні коштують ці аромати

Разом із популярністю повертається й інтерес до цін на культові флакони. У BROCARD зараз можна знайти деякі з цих ароматів зі знижками, хоча вартість залежить від об'єму та конкретної версії композиції.

CHANEL Coco Mademoiselle — один із тих ароматів, які складно сплутати з іншими. Цитрусовий старт поступово переходить у квітково-пачулеву композицію, а фінал залишає характерний шлейф. Флакон 100 мл у BROCARD зараз можна придбати за 9 516 грн.

CHANEL Coco Mademoiselle

Lanvin Éclat d’Arpège — легший та більш повітряний варіант для тих, хто не любить надто насичені композиції. У ньому поєднуються квіткові та фруктові ноти, завдяки чому аромат має ніжне, чисте звучання. Версія 100 мл зараз коштує 2 604,60 грн замість 5 208 грн.

Lanvin Éclat d’Arpège

Lacoste Pour Femme — стриманий жіночий аромат із квітково-пряним характером. Його особливість — поєднання м'якості та легкої пряності без надмірної солодкості. За флакон 90 мл зараз просять 2 833,60 грн замість 5 152 грн.

Lacoste Pour Femme

DIOR J'adore — впізнавана квіткова класика Dior із жіночним та виразним звучанням. Це той випадок, коли аромат став відомим не лише серед поціновувачів парфумерії, а й фактично перетворився на частину образу бренду. Версія 100 мл зараз коштує 8 370 грн.

DIOR J'adore

Armani Acqua Di Gio — свіже морське звучання з цитрусовими та зеленими відтінками. Саме ця легкість свого часу зробила аромат одним із найбільш впізнаваних чоловічих бестселерів. За флакон 50 мл зараз просять 2 943 грн замість 4 905 грн.

Armani Acqua Di Gio

Rabanne 1 Million — повна протилежність мінімалістичним свіжим ароматам. Він солодший, пряний та насичений, із виразним шлейфом — саме за цю характерність його й запам'ятали у 2000-х. Флакон 30 мл зараз коштує 2 832 грн замість 3 856 грн.

Rabanne 1 Million

Guerlain Shalimar L’Essence — варіант для тих, хто любить глибокі східні композиції. У ньому відчуваються теплі, насичені та пудрові відтінки, характерні для парфумерної класики Guerlain. Флакон 90 мл коштує 5 880 грн.

Guerlain Shalimar L’Essence

Раніше "Телеграф" розповідав, що молодь масово скуповує парфуми, які любили наші бабусі.