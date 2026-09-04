Телефон не розряджатиметься занадто швидко: треба вимкнути всього одну функцію

Деякі додатки можуть непомітно використовувати цю функцію і заряд телефона падає до нуля

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Один процес може суттєво вплинути на швидкість розряджання телефона і це не соцмережі чи ігри, які є визнаними "пожирачами" енергії. Йдеться про відстеження розташування за допомогою GPS — геолокацію.

Навіть якщо ви не користуєтесь телефоном, деякі додатки можуть використовувати визначення місця потайки, у фоновому режимі, що призводить до швидшого розрядження акумулятора. Це не тільки карти та навігатор, використання яких очевидне для користувача.

Геолокацію час від часу використовують соціальні мережі, програма погоди, браузер, служби доставки, таксі, додатки для відстеження тренувань та навіть деякі ігри.

Як вимкнути не потрібну геолокацію

Для телефонів на Android

В налаштуваннях потрібно знайти блок "Розташування", обрати пункт "Дозволи для програм". Залиште у "Завжди дозволено" тільки ті застосунки, які потрібні за замовчуванням. Іншим оберіть "Заборонити" або "Дозволено лише під час використання".

Як налаштувати геолокацію на телефоні з ОС Android/ "Телеграф"

Для iPhone

Потрібно зайти у розділ "Параметри", обрати "Конфіденційність та безпека" і знайти там "Служби геолокації". Для кожної програми потрібно налаштувати доступ — є три варіанти.

Як налаштувати геолокацію на iPhone/ "Телеграф"

Що допомагає заощадити енергію на телефоні:

Повністю вимкнути геолокацію. Це можна зробити як і налаштуваннях, так і у верхньому випадаючому меню. Відключити інтернет та Bluetooth. Якщо не увімкнений Wi-Fi та мобільний інтернет, телефон не витрачає енергію на під'єднання та пошук мережі. Водночас інтернетозалежні програми не оновлюються і це може заощадити потрібні відсотки. Обмежити яскравість екрана.

Раніше "Телеграф" розповідав, що GPS не працює під час повітряної тривоги. Система може "перекинути" вас навіть на інший континент через використання спуфінгу, який перешкоджає системі навігації ракет та дронів.