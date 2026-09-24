Яка зима буде в Києві: корінна киянка назвала свою погодну прикмету

Чи варто готуватися до лютих морозів

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Напередодні зими мешканців Києва, як і інших великих міст України, закликають розглядати можливість тимчасового переїзду у сільську місцевість, зокрема через можливі складні погодні умови. Водночас є одна погодна прикмета, яка може свідчити про те, що цієї зими у столиці не буде таких сильних морозів, як торік.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова: В 2027 році все закінчиться. Ми повернемо території і людей, – Лібанова про мобілізацію жінок, бебі-бум і мігрантів.

Якою буде зима

Елла Лібанова не очікує, що майбутня зима обов'язково буде надзвичайно суворою. Вона посилається на власний досвід життя у Києві.

"Чесно кажучи, я не вірю, що буде така вже страшна зима. Я народилася в Києві, все життя тут прожила і двох поспіль таких морозних зим як остання в Києві не буває", — сказала Лібанова.

Вона також зазначила, що Україна вже зробила певні кроки для підготовки до нового опалювального сезону.

"Крім того, ми все ж таки багато чого зробили в плані підготовки до зими. У більшості ОСББ, наприклад, є генератори", — додала Елла Лібанова.

Чи реально переселити українців у села

Лібанова вважає, що сама ідея переміщення людей із великих міст у сільську місцевість не позбавлена сенсу. Водночас вона звертає увагу на умови, у яких має відбуватися такий переїзд.

"Я не розумію, як це можна зробити. Можливо, це було б непогано. Під час Другої світової Лондон бомбардували страшенно. І тоді дітей вивезли в сільську місцевість, а батьки залишилися в місті працювати. Тому щось в цьому є. Але ж вивозили до облаштованого і обжитого житла", — сказала Лібанова.

За її словами, навіть наявність будинку в селі не гарантує, що родина зможе без проблем там оселитися. Особливо складним такий переїзд може бути для сімей із дітьми та літніми людьми.

"Я зараз живу в селі, в обладнаній хаті, там все є, але все одно проблем безліч. А уявіть собі, що родина зі старими батьками, дітьми кудись в село переїхала. А обладнаних вільних хат там дуже мало", — зазначила демографиня.

Елла Лібанова. Фото: The Ukrainians

"У кого є можливість — уже переїхали"

Лібанова також звернула увагу на те, що українці, які мали можливість змінити місце проживання, значною мірою вже скористалися нею.

"У кого є можливість переїхати, вони вже давно переїхали, повірте", — наголосила вона.

Таким чином, питання впирається не лише в готовність людей залишити великі міста. Не менш важливим є те, чи є в сільській місцевості достатньо вільного та облаштованого житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні найкраще пережити зиму.