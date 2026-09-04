Телефон не будет разряжаться слишком быстро: нужно выключить всего одну функцию

Некоторые приложения могут незаметно использовать эту функцию и заряд телефона падает до нуля

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Один процесс может оказать существенное влияние на скорость разрядки телефона и это не соцсети или игры, которые являются признанными "пожирателями" энергии. Речь идет об отслеживании местоположения с помощью GPS – геолокации.

Даже если вы не пользуетесь телефоном, некоторые приложения могут использовать месторасположение в фоновом режиме, что приводит к быстрому разряду аккумулятора. Это не только карты и навигатор, использование которых очевидно для пользователя.

Геолокацию иногда используют социальные сети, программа погоды, браузер, службы доставки, такси, приложения для отслеживания тренировок и даже некоторые игры.

Как выключить не нужную геолокацию

Для телефонов на Android

В настройках нужно найти блок "Расположение", выбрать пункт "Разрешения для программ". Оставьте в "Всегда разрешено" только те приложения, которые требуются по умолчанию. Другим выберите "Запретить" или "Разрешено только при использовании".

Как настроить геолокацию на телефоне с ОС Android/ "Телеграф"

Для iPhone

Нужно зайти в раздел "Параметры", выбрать "Конфиденциальность и безопасность" и найти "Службы геолокации". Для каждой программы нужно настроить доступ – есть три варианта.

Как настроить геолокацию на iPhone/ "Телеграф"

Что помогает сэкономить энергию на телефоне:

Полностью выключить геолокацию. Это можно сделать как в настройках, так и в верхнем выпадающем меню. Отключить Интернет и Bluetooth. Если не включен Wi-Fi и мобильный интернет, телефон не тратит энергию на подключение и поиск сети. В то же время интернет-зависимые программы не обновляются и это может сэкономить нужные проценты. Ограничить яркость экрана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что GPS не работает во время воздушной тревоги. Система может "перебросить" вас даже на другой континент из-за использования спуфинга, препятствующего системе навигации ракет и дронов.