Нічний удар по Києву: уламки ракети впали біля пологового, є загиблі. Де ще чули вибухи
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Через повторну загрозу ударів у столиці ввели певні обмеження
Росія в ніч на 24 вересня знову атакувала столицю та інші міста України. В Києві повідомляється про двох загиблих та шістьох постраждалих. Також пошкодження зафіксували в Одесі.
Київ був під ударом балістики. Уламки впали в Подільському районі. За даними Віталія Кличка — це паркування біля пологового. Загорілись чотири машини, у пологовому пошкоджені вікна та частина фасаду. На паркуванні загинула одна людина. Пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч. Також загорілась одна нежитлова будівля, пожежу вже загасили.
В Солом'янському районі, за даними ДСНС, постраждали троє людей — загорілись складські приміщення. Вогонь поширився і на підвал.
У Дніпровському районі приліт стався у дворі 16-поверхівки, пошкоджено триповерхову адмінбудівлю, виявили потерпілого. За іншою адресою постраждали три будинки, один з яких зруйнований — врятували одну особ. У Дарницькому районі уламки впали на дорогу.
За останніми даними двоє людей в столиці загинули, шестеро постраждали. Чотирьох людей госпіталізували. В мережі публікують фото наслідків атаки: уламок ракети, що влетів в вікно гуртожитку КПІ, а також нерозірваний шматок ракети "Іскандер" у дворі.
Через повторну загрозу ударів і наближення дронів, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинили. Відновлять після завершення загрози.
Одеса також вночі перебувала під атакою росіян. Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що пошкоджений медичний та освітній заклади, а також житлові будинки. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що одне з влучань сталось на Молдаванці — історичному районі, що знаходиться у Хаджибейському та Приморському районах.
Раніше "Телеграф" розповідав, що дефіциту продуктів в Україні через російські удари не очікується. Водночас можуть зрости ціни.