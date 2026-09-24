Нічний удар по Києву: уламки ракети впали біля пологового, є загиблі. Де ще чули вибухи

Через повторну загрозу ударів у столиці ввели певні обмеження

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Росія в ніч на 24 вересня знову атакувала столицю та інші міста України. В Києві повідомляється про двох загиблих та шістьох постраждалих. Також пошкодження зафіксували в Одесі.

Київ був під ударом балістики. Уламки впали в Подільському районі. За даними Віталія Кличка — це паркування біля пологового. Загорілись чотири машини, у пологовому пошкоджені вікна та частина фасаду. На паркуванні загинула одна людина. Пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч. Також загорілась одна нежитлова будівля, пожежу вже загасили.

ДСНС бореться з вогнем в Києві/ Фото опубліковане президентом

Машини згоріли на паркуванні/ Фото опубліковане президентом

В Солом'янському районі, за даними ДСНС, постраждали троє людей — загорілись складські приміщення. Вогонь поширився і на підвал.

У Дніпровському районі приліт стався у дворі 16-поверхівки, пошкоджено триповерхову адмінбудівлю, виявили потерпілого. За іншою адресою постраждали три будинки, один з яких зруйнований — врятували одну особ. У Дарницькому районі уламки впали на дорогу.

За останніми даними двоє людей в столиці загинули, шестеро постраждали. Чотирьох людей госпіталізували. В мережі публікують фото наслідків атаки: уламок ракети, що влетів в вікно гуртожитку КПІ, а також нерозірваний шматок ракети "Іскандер" у дворі.

Уламок влетів у вікно / Телеграм-канал "Київ Головне"

Фрагмент ракети у Києві/ соцмережі

Через повторну загрозу ударів і наближення дронів, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинили. Відновлять після завершення загрози.

Kyiv City Express не їздить через підвищену повітряну загрозу

Одеса також вночі перебувала під атакою росіян. Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що пошкоджений медичний та освітній заклади, а також житлові будинки. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що одне з влучань сталось на Молдаванці — історичному районі, що знаходиться у Хаджибейському та Приморському районах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дефіциту продуктів в Україні через російські удари не очікується. Водночас можуть зрости ціни.