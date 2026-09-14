Бабусині абажури знову в тренді: цю забуту деталь повертають у моду восени

Забуті прийоми декору додають простору затишний ретро-акцент

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У 2026 році в моду несподівано повернулися деталі, які вже давно вважалися старомодними, ще з тих, які багато років тому використовували у декорі наші бабусі. Йдеться про бахрому та китички на світильниках.

Як повідомляє британське видання Ideal Home, одним з популярних напрямів сезону осінь-зима 2026 року стає так званий Grandma Chic. Це стиль із фактурними тканинами, квітковими візерунками та предметами з історією.

Декоративну бахрому знову почали часто використовувати у предметах інтер’єру будинку. До речі, подібний стиль був актуальним під час інтер’єрів епохи ар-деко та дизайну середини XX століття. А тепер його знову використовують для настільних ламп та світильників.

Світильник з бахромою та китичками. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Цієї осені глибокі червоні відтінки на піку популярності, а використання яскравого червоного акценту — безпрограшний хід, якщо ви хочете надати інтер’єру продуманого і стильного вигляду. Де б ви не розмістили цю лампу — на тумбочці або на кухонній стільниці, — її насичений червоний колір одразу ж стане центром тяжіння і перетворить обстановку.

Борзовий світильник із бахрамою. Фото: Urban Outfitters

Також у моді моделі з леопардовим принтом. А бахрома шоколадного відтінку вдало врівноважує леопардовий візерунок.

Леопардовий світильник із бахромою. Фото: Urban Outfitters

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які бабусині секрети краси працюють і зараз.