Понтонні переправи не врятують Київ? У чому головна проблема такого рішення

У той же час головним пріоритетом залишається збереження мостів та їх захист

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Києві на тлі російських ударів по мостах столиці планують розпочати будівництво насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро. Однак понтони не зможуть у повному обсязі розв'язати питання логістики та пасажирських перевезень.

Такою думкою із "Телеграфом" поділилася нардепка із парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко ("Голос"). Детальніше читайте у матеріалі: "Пороми, велосипеди та непарні годинники для водіїв – як влада пропонує рятувати Київ, якщо мости зруйнують".

"Понтони є, але я не думаю, що вони повноцінно допоможуть організувати пасажирські перевезення чи логістику між правим та лівим берегом. Мости неможливо замінити понтонами. Понтони – тимчасове рішення", – зазначила Сірко.

Юлія Сірко/Фото: facebook.com/Klymenko.me

Народна депутатка із парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук (позафракційна) наголосила, що будівництво понтонної переправи займе час, а проблема існує тут і зараз.

"Навіть якщо в майбутньому це і покращить ситуацію, то це буде майбутнє. А що робити завтра-післязавтра? Як їздити? Це не вирішить проблеми швидко", — вважає нардепка.

Оксана Савчук/Фото: facebook.com/SavchukOks

Додамо, що 3 жовтня міністр із відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник анонсував старт будівництва насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро. Дані роботи розпочнуться з наступного тижня та триватимуть близько 3 місяців. Нові конструкції повинні забезпечити не менше половини пропускної спроможності наявних мостів.

"Невідкладні рішення — це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності. Місто цим самостійно не займалося, тому зараз прийнято рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою", — розповів Калашник.

Микола Калашник/Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Росія просить енергетичного перемир'я?

Зазначимо, Росія фізично не зможе знищити мости Києва своїми "Шахедами". Однак ворог, судячи з місця попадання по Південному мосту, вибрав іншу тактику ударів, яка може серйозно зашкодити переправам.