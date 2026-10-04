Аеродром у вогні, загроза для Москви та закриті аеропорти: дрони вночі налетіли на Росію

Нічна тривога поширилася одразу на кілька територій РФ

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У ніч проти 4 жовтня Республіку Адигея у Росії масовано атакували безпілотники. Внаслідок цього на одному з місцевих аеродромів, ймовірно, спалахнула пожежа. Крім того, дрони летіли на Москву.

Про це повідомляє OSINT-паблік Exilenova. Близько п’ятої ранку в Telegram-каналі з’явився пост про те, що жителі Майкопа заявляють про удар і загоряння на військовому аеродромі Ханська.

За годину ресурс уточнив: нальоти дронів не припинялися всю ніч. Автори пабліка також опублікували фото та відео, що зафіксували проліт БПЛА та пожежу.

Офіційні ресурси російської влади ситуацію повністю ігнорують. Попереджень про загрозу атаки дронів у регіоні від них також не надходило.

Довідка:

Військовий аеродром Ханська знаходиться в Республіці Адигея — за 3 км на схід від станиці Ханської і за 6 км на північний захід від Майкопа. Тут базується 272 навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова. На озброєнні частини стоять учбові літаки L-39.

Об’єкт відноситься до 2-го класу: він може приймати Ту-134, Ан-12, Іл-18, будь-які легші літаки, а також гелікоптери всіх типів. До 2009 року аеродром працював у режимі спільного базування та приймав суди цивільної авіації.

10 жовтня 2024 року українські ударні безпілотники атакували аеродром, знищивши склад із паливом.

Військовий аеродром Ханська

Цієї ж ночі про атаку безпілотників повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його твердженням, сили ППО нібито збили 6 БПЛА, які летіли на російську столицю.

Також через повідомлення про атаку аеропорти Волгограда та Сочі тимчасово перестали приймати та відправляти рейси.

Внуково, як стверджує російська влада, обслуговує літаки за погодженням із профільними відомствами.

Аеропорт "Внуково"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим Росія може атакувати Київ, Харків, Одесу та Львів цієї зими.