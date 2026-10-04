Пожежі, удар по авто та жертви: що відомо про нову атаку по Україні

Удар припав по цивільній інфраструктурі та приватному сектору

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У ніч на 4 жовтня, а також напередодні увечері Росія здійснила чергові атаки по українських містах. В результаті є пошкодження, які загинули та постраждалі.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про наслідки чергового ворожого обстрілу. Цього разу під ударом опинились Київ та Харківська область.

Київ

Вибухи у столиці лунали увечері 3 жовтня, а також потім уночі. За інформацією мера міста Віталія Кличка, у Голосіївському районі пожежа у приватному житловому будинку внаслідок падіння уламків.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Деснянському районі внаслідок падіння уламків виникло спалах на території нежитлової будівлі.

Харківська область

У селі Шестаково зафіксовано попадання ворожого дрона по цивільному авто. Внаслідок удару загинула 35-річна жінка та отримав поранення 39-річний чоловік. Потерпілого було доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також близько півночі ворог завдав удару по місту Ізюм, застосувавши, за попередніми даними, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) великого калібру.

"Удари зафіксовані в районі Поворотки. Внаслідок ворожої атаки зафіксовані пошкодження та виникала пожежа на території непрацюючого підприємства. Також зазнали пошкоджень приватні будинки. На даний час інформація про постраждалих не надходила", — сказали у міській військовій адміністрації.

Атака торкнулася й інших регіонів. Напередодні увечері попереджали про рух безпілотників одразу на кількох напрямках – зокрема над Чернігівською, Сумською, Дніпропетровською, Запорізькою та Харківською областями. Паралельно військові фіксували пуски керованих авіабомб.

Нагадаємо, раніше " Телеграф" писав про те, чим Росія може атакувати Київ, Харків, Одесу та Львів цієї зими.