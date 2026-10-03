Північний міст у Києві перекрили після удару Росії. Чим важлива ця переправа (відео)

Аж до 2028 року ця переправа через Дніпро мала назву Московський міст

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Вранці у суботу, 3 жовтня, Росія завдала удару по Північному мосту у Києві. Після закриття Південного мосту через наслідки російських ударів, Північний був одним зі шляхів дістатися з одного берега на інший.

Удар по Північному мосту підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Невдовзі він додав, що пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили. Перед вибухом на Північному мосту Повітряні Сили України попереджали про реактивний БПЛА на Київ.

Північний міст після удару. Фото: Київ Інфо

Росія атакує Північний міст — чим він важливий

Північний міст у Києві є критично важливою транспортною артерією, яка з'єднує правобережну частину міста з великими житловими масивами на лівому березі — Троєщиною, Воскресенкою та Райдужним. Шляхопровід дає змогу щоденно перетинати Дніпро сотням тисяч мешканців житлових масивів Оболонь, Троєщина, Воскресенка та інших.

Північний міст. Фото: tykyiv.com

Північний міст бере на себе значну частину навантаження з інших мостів столиці, підтримуючи загальну міську логістику. Міст будували п'ять років та відкрили у грудні 1976 року.

Північний міст складається з трьох частин: унікального асиметричного вантового моста через Дніпро, моста через річку Десенку, а також шляхопроводу, що веде до Труханового острова. Висота А-подібного пілона, який підтримують вантові троси, становить 119 метрів, він прикрашений п’ятиметровим мідним гербом Києва.

Рух Північним мостом обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег. Як видно на фото та відео, які публікують місцеві пабліки, після влучання на мосту виникло займання.

Зміни руху громадського транспорту 3 жовтня

"Київпастранс" повідомив, що через перекриття руху Північним мостом рух автобусів №№ 21, 73, 101 організовано за маршрутом:

Подільський мостовий перехід — ст. м. "Поштова площа" — Європейська площа

Затримується рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 та тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47.

Росія вивела з ладу Південний міст у Києві

Протягом 1 та 2 жовтня РФ завдала низки ударів по Південному мосту у Києві. Південний міст повністю закритий для руху автотранспорту та метро — і під час повітряних тривог, і за їх відсутності.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як тепер можна перебратися через Дніпро у Києві. Є кілька переправ, однак водіям варто зважати на те, що під час повітряної тривоги рух ними може обмежуватися залежно від напрямку.