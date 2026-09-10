Цей бабусин посуд тепер всі шукають: чому повертається у тренди

Який емальований посуд із радянських кухонь повертається в побут

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Емальований посуд, який багато хто пам’ятає з кухонь батьків і бабусь, знову в моді. Старі каструлі, кухлі, тази та чайники тепер сприймають не лише як побутові речі, а й як елементи ретроестетики.

"Телеграф" розповість, який саме емальований посуд знову опинився в моді та чому предмети з кухонь минулого отримали друге життя.

Каструлі, миски та тарілки

Найвпізнаваніший варіант — емальовані каструлі з білим покриттям і кольоровим кантом. Не менш характерними були сині, зелені та червоні моделі, а також посуд із квітковими орнаментами.

Емальовані каструлі

Окрему категорію становили великі каструлі. Їх використовували для приготування варення, заготівлі овочів та іншої консервації.

Велика каструля

До тієї ж естетики належать металеві миски та тарілки, вкриті емаллю. Вони були легшими за керамічний посуд і добре переносили нагрівання.

Емальовані миски

Кухлі, які нагадують про дачу

Емальовані кухлі сьогодні легко вписуються вже не лише в ретроінтер’єр. Їх використовують як дачний або туристичний посуд, беруть на пікніки та кемпінги.

Особливо впізнавані металеві кружки з емалевим покриттям. Для сучасного покупця їхня привабливість часто пов’язана не стільки з практичністю, скільки з характерним зовнішнім виглядом.

Емальовані кухлі

Тази та відра — побутова класика

Великі емальовані тази сьогодні можуть здатися майже музейним експонатом, хоча колись без них важко було уявити звичайний домашній побут. У них прали, готували варення, використовували для різноманітних господарських справ і навіть купали дітей.

Сьогодні такі тази знову привертають увагу завдяки моді на ретро та речі з минулого. А також їх купують для дачі, сезонних заготовок, господарських потреб, а іноді використовують і як незвичний елемент декору.

Емальований таз

Не менш характерними були емальовані відра. Часто вони мали кольоровий кант або простий декоративний малюнок, завдяки чому добре впізнаються навіть через десятиліття.

Емальоване відро

Чайники з довгим носиком

Ще один предмет, який складно не пов’язати з кухнями минулого, — емальований чайник. Класичні моделі мали довгий носик, металеву ручку та кришку.

У такого ретро-чайника є перевага, якої не має сучасний електричний. Емальований чайник не залежить від електроенергії, тому під час блекауту в ньому можна закип’ятити воду на газовій плиті або іншому доступному джерелі тепла.

Емальований чайник

Емальований посуд добре вписується у тренд на вінтажні речі, дачну естетику та ностальгійний дизайн. Тому те, що раніше вважалося звичайним кухонним начинням, сьогодні може сприйматися як стильна деталь інтер’єру.

Раніше "Телеграф" розповідав, який бабусиний посуд знову потрібний усім.