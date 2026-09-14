Бабушкины абажуры снова в тренде: эту забытую деталь возвращают в моду осенью

Забытые приемы декора добавляют пространству уютный ретро-акцент

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В 2026 году в моду неожиданно вернулись детали, которые уже давно считались старомодными, еще из тех, которые много лет назад использовали в декоре наши бабушки. Речь идет о бахроме и кисточках на светильниках.

Как сообщает британское издание Ideal Home, одним из популярных направлений сезона осень-зим а 2026 становится так называемый Grandma Chic. Это стиль с фактурными тканями, цветочными узорами и предметами с историей.

Декоративную бахрому снова стали часто использовать в предметах интерьера дома. К слову, подобный стиль был актуален во время интерьеров эпохи ар-деко и дизайна середины XX века. А теперь его снова используют для настольных ламп и светильников.

Светильник с бахромой и кисточками. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Этой осенью глубокие красные оттенки на пике популярности, а использование яркого красного акцента — беспроигрышный ход, если вы хотите придать интерьеру продуманный и стильный вид. Где бы вы ни разместили эту лампу — на прикроватной тумбочке или на кухонной столешнице, — её насыщенный красный цвет сразу же станет центром притяжения и преобразит обстановку.

Борзовый светильник с бахрамой. Фото: Urban Outfitters

Также в моде модели с леопардовым принтом. А бахрома шоколадного оттенка удачно уравновешивает леопардовый узор.

Леопардовый светильник с бахромой. Фото: Urban Outfitters

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие бабушкины секреты красоты работают и сейчас.