Заміна дорогим кремам та сироваткам: бабусині секрети краси, які працюють і зараз

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Сьогодні полиці магазинів ломляться від косметичних засобів. Але кілька десятиліть тому догляд за собою обходився без десятка баночок із кремами та сироватками з мудрованим складом. Усе, що було потрібно для красивої шкіри та волосся, жінки знаходили у себе на кухні або у власному саду.

На це звернув увагу жіночий журнал Žena Pluska.

Замість патчів від мішків та набряків під очима наші бабусі використовували тонкі скибочки огірка. Він на 95% складається з води і багатий на вітаміни, тому добре знімає набряклість і освіжає погляд. Також використовували компреси з охолодженого чорного чаю, який завдяки антиоксидантам теж допомагає усунути припухлість.

Для шкіри, схильної до подразнення та висипань, у хід йшли відвари трав, які росли в будь-якому саду або на підвіконні. Ромашку та лаванду використовували, щоб заспокоїти подразнену шкіру, а мелісу — як засіб для омолодження. Такий трав'яний лосьйон готували просто — його заварювали й охолоджували, після чого ним протирали обличчя.

Окреме місце посідали маски з простих кухонних продуктів. Звичайна сметана слугувала свого роду експрес-маскою для сяйва шкіри. Продукт наносили на обличчя, а після підсихання змивали теплою водою. Молочна кислота у складі допомагала висвітлити пігментацію.

Фото згенероване ШІ

Яєчний білок використовували для звуження розширених пор та боротьби з жирним блиском. Його злегка збивали та наносили на 20–30 хвилин. А багатий на лецитин жовток змішували з ложкою олії та медом для глибокого живлення сухої шкіри.