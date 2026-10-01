Не поспішайте викидати кухонні рушники: цей хитрий трюк виведе навіть застарілий жир

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На кухонних рушниках неминуче з'являються стійкі забруднення. Вони глибоко вбираються у волокна тканини, особливо якщо рушником регулярно витирають руки після готування або протирають ним стіл. Згодом жир окислюється та жовтіє, а пляма стає ще помітнішою.

Звичайний пральний порошок із такими забрудненнями справляється погано. На чеському порталі Bydlíme útulно радять використовувати звичайний крохмаль замість виварювання і дорогих засобів для виведення плям.

Жир і рослинні олії мають водовідштовхувальні властивості. Вони глибоко проникають у волокна тканини і буквально обволікають їх. Поверхнево-активні речовини в порошках просто ковзають по цій масляній плівці і не можуть її розщепити. У результаті тканина здається випраною, але пляма залишається на місці.

Щоб виправити ситуацію та зруйнувати жировий бар'єр, потрібно використовувати абсорбенти. Одним із найкращих домашніх засобів є звичайний крохмаль. Підійде як картопляний, так і кукурудзяний.

Крохмаль потрібно прогріти на водяній бані. Налийте воду в каструлю, поставте в неї металеву миску і насипте в неї крохмаль. Коли він прогріється, нанесіть його на плями. Зачекайте, поки суміш охолоне, потім покладіть рушники в пральну машину та виперіть як зазвичай. Крохмаль вбирає жир, і після прання слідів плям не залишається.

Крохмаль. Фото згенероване ШІ

Якщо возитися з крохмалем немає часу, можна спробувати вивести жирну пляму за допомогою звичайного засобу для миття посуду. Він якраз створений для розщеплення харчових жирів. Нанесіть засіб на пляму, трохи втріть його. Після цього замочіть рушник у гарячій воді на 20 хвилин, а потім виперіть.

При цьому прати кухонні рушники потрібно за температури не нижче 60 градусів, а для того, щоб позбутися згірклого запаху, додавати під час полоскання оцет.