Без отрут і пасток: як відлякати мишей запахом, якого вони терпіти не можуть

Засіб готується з простих продуктів

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Поява мишей у будинку не тішить нікого. Але розкладати по всьому будинку пастки та отруту не хочеться, особливо якщо в сім'ї є діти чи домашні тварини. Водночас відлякати гризунів можна за допомогою натуральних і безпечних для людей засобів, які готуються з доступних продуктів.

Як пише Centrum, чеські господині використовують для цього поєднання спецій та оцту.

У гризунів дуже гострий нюх, і саме на нього вони спираються, вибираючи, де шукати їжу та гніздитися. Різкі запахи розмарину, кориці та часнику для них неприємні, тому миші воліють не затримуватися там, де так пахне. Оцет посилює дію суміші.

Як приготувати засіб для відлякування мишей

Знадобляться 2 столові ложки сушеного розмарину, 1 столова ложка меленої кориці, 15 зубчиків часнику та 300 мл оцту. Часник краще розчавити або дрібно порубати, щоб він віддав більше аромату. Усі інгредієнти змішують у банці чи мисці зі щільною кришкою та залишають настоюватися на 20 днів. Після цього суміш проціджують і переливають у пляшку з розпилювачем.

Перед обробкою перевірте спрей на непомітній ділянці, оскільки оцет може залишити сліди на камені, лаковому дереві та деяких покриттях.

Фото згенероване ШІ

Розпилюйте засіб там, де ви помічали сліди гризунів: навколо дверей, у коридорах, у сараях та гаражах, уздовж плінтусів. Зазначається, що цей засіб також працює проти мурашок і тарганів. Обробку варто регулярно повторювати, тому що запах з часом вивітрюється.

Цей засіб дуже ефективний як профілактика та для відлякування невеликої кількості мишей. Якщо миші вже проникли в будинок, одного такого відлякувача буде недостатньо. У цьому випадку потрібен комплексний підхід:

Ретельно закрийте всі щілини та отвори у стінах і фундаменті, через які миші можуть проникати в будинок.

Прибирайте крихти, не залишайте їжу у відкритому доступі та зберігайте продукти в герметичній тарі.

Застосовуйте гуманні живоловки або класичні мишоловки, щоб відловити гризунів, які вже оселилися.

Якщо ситуація вийшла з-під контролю, зверніться до фахівців із дератизації.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким засобом можна відлякати павуків.