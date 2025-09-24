Павуки обходитимуть ваш дім десятою дорогою: цей копійчаний засіб відлякає комах із саду і дачі

У вересні проблема з павуками особливо актуальна для тих, хто мешкає у приватних будинках або має дачу

Восени настає шлюбний період у павуків. У цей час комахи шукають не лише партнера для парування, а й теплі затишні місця. Саме тому вони активно лізуть до будинків у пошуках притулку та комфортного середовища. Однак є способи, як відлякати цих неприємних членистоногих від свого дому чи дачі.

"Телеграф" розповість, як за допомогою недорогого кухонного засобу боротися із навалою павуків восени.

Як відлякати павуків?

Щоб відлякати павуків від свого будинку, потрібно створити умови, які будуть їм не комфортними, пише Express. Зробити це можна, наприклад, за допомогою неприємних запахів. Павуки дуже чутливі до ароматів і точно втечуть звідти, де їм не сподобається.

Восени павуки стають особливо активними

Простий лайфхак – використовуйте для боротьби з комахами звичайний білий оцет. Його запах стане справжньою отрутою для павуків і вони точно не полізуть у вашу оселю. Все, що вам потрібно, це обробити поверхні перед будинком розчином оцту з водою.

Можна просто розпорошити розчин на доріжках, у саду, на веранді, на вуличних меблях, підвіконнях і у всіх місцях, куди потенційно можуть пробратися павуки. Неприємне середовище, створене кислотою та запахом оцту, швидко прожене комах від вашого будинку. Робити обробку оцтом можна регулярно аж до заморозків, і тоді павуки вас більше не потурбують.

