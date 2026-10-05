Без ядов и ловушек: как отпугнуть мышей запахом, который они терпеть не могут

Средство готовится из простых продуктов

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Появление мышей в доме не радует никого. Но раскладывать по всему дому ловушки и яды не хочется, особенно если в семье есть дети или домашние животные. В то же время отпугнуть грызунов можно с помощью натуральных и безопасных для людей средств, которые готовятся из доступных продуктов.

Как пишет Centrum, чешские хозяйки используют для этого сочетание специй и уксуса.

У грызунов очень острое обоняние, и именно на него они опираются, выбирая, где искать еду и гнездиться. Резкие запахи розмарина, корицы и чеснока для них неприятны, поэтому мыши предпочитают не задерживаться там, где так пахнет. Уксус усиливает действие смеси.

Как приготовить средство для отпугивания мышей

Понадобятся 2 столовые ложки сушеного розмарина, 1 столовая ложка молотой корицы, 15 зубчиков чеснока и 300 мл уксуса. Чеснок лучше раздавить или мелко порубить, чтобы он отдал больше аромата. Все ингредиенты смешивают в банке или миске с плотной крышкой и оставляют настаиваться на 20 дней. После этого смесь процеживают и переливают в бутылку с распылителем.

Перед обработкой проверьте спрей на незаметном участке, так как уксус может оставить следы на камне, лаковом дереве и некоторых покрытиях.

Фото сгенерировано ИИ

Распыляйте средство там, где вы замечали следы грызунов: вокруг дверей, в коридорах, в сараях и гаражах, вдоль плинтусов. Отмечается, что это средство также работает против муравьев и тараканов. Обработку стоит регулярно повторять, потому что запах со временем выветривается.

Это средство очень эффективно как профилактика и для отпугивания небольшого количества мышей. Если мыши уже проникли в дом, одного такого отпугивателя будет недостаточно. В этом случае нужен комплексный подход:

Тщательно заделайте все щели и отверстия в стенах и фундаменте, через которые мыши могут проникать в дом.

Убирайте крошки, не оставляйте еду в открытом доступе и храните продукты в герметичной таре.

Применяйте гуманные живоловки или классические мышеловки, чтобы отловить уже поселившихся грызунов.

Если ситуация вышла из-под контроля, обратитесь к специалистам по дератизации.

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