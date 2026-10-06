Випічка більше не буде сирою: ложка цукру покаже, чи прогрілася духовка до потрібної температури

Перевірений кулінарний лайфхак

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Любителям домашньої випічки іноді доводиться стикатися із ситуацією, коли пиріг зовні вже підгорає, а всередині залишається зовсім сирим. Найчастіше це відбувається через те, що духовка просто не нагрілася до потрібної температури, незважаючи на показники датчиків.

На допомогу в такій ситуації прийде старий, але ефективний кулінарний трюк із використанням звичайного цукру. Про фізику цього процесу та про те, як правильно тестувати температуру, розповіли експерти порталу Science Buddies.

Секрет цього лайфхаку полягає в хімічних властивостях цукру, а саме в процесі його карамелізації. Білий цукор-пісок починає плавитися і перетворюватися на рідку золотисту карамель за температури від 160 до 170 градусів Цельсія. Якщо нагрівання нижче цієї позначки, кристали залишаться білими й твердими. Ця фізична властивість робить цукор ідеальним природним термометром, який ніколи не бреше, на відміну від старих термостатів.

Щоб перевірити свою духовку, просто насипте одну столову ложку звичайного цукру на невеликий шматочок фольги або пергаменту і покладіть на деко. Увімкніть техніку та зачекайте 10-15 хвилин.

Фото згенероване ШІ

Якщо після цього цукор розплавився і потемнів, значить, усередині гарантовано є 160–170 градусів, і можна ставити всередину духовки тісто. Якщо ж кристалики залишилися незмінними, духовка розігрілася недостатньо. За температури вище 200 °C цукор швидко потемніє і почне диміти.

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