Духовка та мікрохвильовка стануть ідеально чистими за 10 хвилин: допоможе метод "кухля"

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На стінках духовки та мікрохвильовки з часом неминуче з'являється пригорілий шар жиру та інших забруднень. Змити його звичайною вологою губкою буває непросто, особливо якщо плями давно засохли. Але є простий спосіб розм'якшити нагар і полегшити прибирання без довгого відтирання.

Як розповідає ресурс BydlímeÚtulně.cz, упоратися навіть із найстійкішим нагаром допоможе метод із використанням звичайного керамічного кухля, оцту та лимона. Оцет чудово розчиняє жир і накип, а лимон посилює цей ефект і надає приємного свіжого аромату.

Що знадобиться

Керамічний кухоль, придатний для духовки та мікрохвильовки, пів склянки оцту, сік одного лимона та пів склянки води.

Для духовки

Налийте в кухоль оцет, воду та лимонний сік, поставте його в духовку та розігрійте до 180 градусів. Тримайте щонайменше 10 хвилин, поки майже вся рідина не випарується. Якщо вона ще залишається, зачекайте кілька хвилин. Потім вимкніть духовку, обережно дістаньте гарячий кухоль і, поки стінки теплі, протріть їх губкою, використовуючи залишки розчину.

Фото згенероване ШІ

Для мікрохвильової печі

Дозу потрібно зменшити вдвічі, можна взяти менший кухоль. При цьому пропорції води та оцту повинні залишатися рівними. Увімкніть мікрохвильовку на кілька хвилин на невеликій потужності, ще через кілька хвилин дістаньте кухоль, одягніть рукавички та протріть стінки губкою.

Врахуйте, що кухоль і рідина після нагрівання дуже гарячі, тому діставайте їх прихопкою і не поспішайте. У мікрохвильовці вода іноді може перегріватися і закипати різко, вже під час виймання, тому не виймайте кухоль одразу і дайте йому постояти хвилину.