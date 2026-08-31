Ванна кімната виглядатиме більшою: трендове рішення для ремонту, яке полегшить прибирання

У душових кабін без піддону є кілька переваг

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Під час ремонту ванних кімнат класичні душові кабіни з високим піддоном і розсувними дверцятами все частіше поступаються місцем сучасним відкритим системам без піддона.

Про причини популярності цього тренду і його практичні особливості розповіли експерти видання iReceptář.

Секрет популярності душових без піддона криється в простоті та візуальній легкості. У традиційних кабінах бруд, вапняний і мильний наліт постійно накопичуються в напрямних, ущільнювачах і стиках навколо піддона.

Водночас відкрита зона зі скляною перегородкою позбавлена таких проблемних місць, що значно спрощує прибирання. Крім того, відсутність громіздких бортиків візуально розширює простір навіть маленької ванної кімнати, а рівна підлога забезпечує комфортний і безпечний вхід.

Зображення згенероване ШІ

Водночас облаштування такої душової зони вимагає суворого дотримання технологій. Оптимальний розмір душового простору становить від 120×90 сантиметрів, інакше вода розбризкуватиметься по всій кімнаті. Особливу увагу слід приділити ухилу підлоги та професійній гідроізоляції, щоб уникнути затоплення.

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