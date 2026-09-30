Душові кабіни йдуть у минуле. Їх замінює геніальний італійський тренд

Це дуже зручний та довговічний варіант

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Класичні душові кабіни витісняє тренд, який донедавна був нішевим рішенням, але зараз стає одним із найгарячіших трендів у дизайні ванних кімнат. Все частіше люди обирають для себе так званий італійський душ — душову кабіну без піддона.

Як розповідає польський сайт Оfeminin, найчастіше італійський душ встановлюють врівень з підлогою, причому зона для купання відокремлена лише однією скляною стіною або її залишають повністю відкритою.

Сучасний італійський душ без піддона візуально розширює простір навіть невеликої ванної кімнати.

Перевага такої конструкції в тому, що таке рішення робить ванну кімнату візуально більшою та просторішою. Приміщення виглядає як єдиний цілісний простір.

До того ж, як відомо, традиційні душові кабіни потребують регулярного очищення численних скляних поверхонь, рейок та профілів, де легко накопичується вапняний наліт та мильний наліт. В італійському душі менше скла, немає порогів чи рам. Підлогу з лінійним або центральним зливом зазвичай достатньо просто протерти.

Італійський душ врівень з підлогою візуально розширює простір навіть у компактній ванній.

Крім того, відсутність порога — питання не тільки естетики, а й зручності. Італійські душові кабіни зручніші у використанні для людей з обмеженою мобільністю або сімей з маленькими дітьми.

Цей варіант душової також дозволяє оптимально використовувати простір у вузьких ванних кімнатах. Правильно встановлений італійський душ може служити десятиліттями.

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