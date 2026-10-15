Агресивна пластика чи вік? Що насправді з обличчям "жінки-рептилоїда" з команди Трампа

Порівнявши фото Барбари Торнхілл із різницею у 12 років, фахівчиня звернула увагу на форму повік і контури обличчя

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Пластична хірургиня прокоментувала зовнішність нової посолки США з особливих доручень із моніторингу та протидії торгівлі людьми Барбари Торнхілл. У соцмережах дипломатку порівнюють із "рептилоїдом" і називають "вісницею апокаліпсису".

Фахівчиня dr.shkolnaya зіставила два її фото й висловила припущення, які естетичні втручання могли вплинути на риси дипломатки.

Чому портрет Торнхілл викликав обговорення

78-річна Барбара Торнхілл опинилася в центрі уваги після оприлюднення офіційного портрета 13 жовтня. Знімок опублікував помічник державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнс. Допис із портретом набрав понад 10 мільйонів переглядів.

Барбара Торнхілл. Фото: Getty Images

Образ Торнхілл у коментарях пов’язували з так званим "обличчям Мар-а-Лаго" – назвою стилю, який приписують деяким жінкам з оточення президента США Дональда Трампа. Його ознаками називають виразний контуринг, велику кількість філерів, щільний макіяж, підняті брови й об’ємні зачіски.

Барбара Торнхілл. Фото: Getty Images

Що хірургиня помітила в ділянці очей

Для порівняння dr.shkolnaya взяла фотографії з різницею у 12 років. На її думку, анатомічна будова очей Торнхілл вимагає особливо обережного підходу до пластики повік. На знімку 2026 року фахівчиня звернула увагу на округлення нижньої повіки.

"На фото 2026 року ми бачимо характерне округлення нижньої повіки – так зване "кругле око". Подібний ефект може виникати після агресивної нижньої блефаропластики без укріплення кантуса – структури, яка допомагає запобігти округленню очної щілини", – пояснила пластична хірургиня dr.shkolnaya.

Барбара Торнхілл до пластики і зараз

Як змінилися контури обличчя

Окремо хірургиня розглянула середню та нижню третини обличчя Торнхілл. Помітні там зміни вона пов’язує з можливим впливом підтяжки: за її оцінкою, візуальне збільшення об’єму могло супроводжуватися зміною звичних пропорцій.

Барбара Торнхілл. Фото: Getty Images

"А що я б запропонувала як естетичну стратегію? На мій погляд, у такому випадку варто розглянути шліфування шкіри та делікатне відновлення втрачених об’ємів за допомогою ліпофілінгу. Адже саме втрата об’єму, на мою думку, є однією з ключових вікових змін у цьому типі обличчя", – зазначила пластична хірургиня dr.shkolnaya.

Головним орієнтиром для естетичних змін у медійних людей фахівчиня назвала збереження природних рис. "На мій погляд, якщо ти медійна особа, зміни у зовнішності мають бути максимально непомітними, щоб зберігати природні риси", – сказала пластична хірургиня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Барбара Торнхілл до пластики. Дипломатка була зовсім іншою.