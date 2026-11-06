Господарі загинули від удару FPV-дрона: як склалася доля собаки з Нікополя (відео, фото)
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За словами волонтерки, пес бачить людину двічі на день
Пес Бос, чиї господарі загинули внаслідок удару російського FPV-дрона в Нікополі, досі живе у притулку. Нової родини для нього не знайшли. Зооволонтерка, яка врятувала собаку, каже, що під час війни прилаштувати стареньку тварину надзвичайно складно.
Про те, як нині живе Бос, зооволонтерка з Нікополя Олена Вошун розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".
Як Бос живе у притулку
За словами Олени, Бос – старенький, майже глухий і підсліпуватий. Він живе в окремому вольєрі й більшість часу спить. Волонтерка песимістично оцінює його шанси знайти нових господарів.
"Родина для стареньких собак – це з області фентезі. На жаль, і в хороші часи таких не брали, а під час війни, коли масово тікають з міста, покидаючи своїх тварин, тим більше", – сказала вона.
У притулку живуть 300 собак. Олена пояснює: більшість її часу забирає лікування хворих тварин – крапельниці, уколи, перев’язки й обробки. Тварин у вольєрах вона іноді не бачить тижнями.
"Ті, що у вольєрах, бачать людину двічі на день: того, що прийшов годувати, і того, що прийшов прибрати. Все. Так живуть собаки у притулку. В притулку собакам погано. Їм потрібні родини", – наголосила волонтерка.
Як рятували собаку після загибелі господарів
Як повідомляло "Суспільне Дніпро", господарі Боса – 87-річна Олександра Кисла та її 51-річний син Олег Кислий – загинули 16 червня. Російські військові скерували FPV-дрон на людей, які були на дорозі в Нікополі. Жінка пересувалася на кріслі колісному. Той удар забрав життя трьох людей.
Наступного ранку Олені зателефонували й повідомили, що в будинку загиблої родини залишився прив’язаний собака. Вона одразу поїхала по нього – на вулицю, що входить до переліку обов’язкової евакуації. Потрапити на подвір’я заважала двометрова бетонна огорожа. Допомогла дівчина, яка принесла драбину. Сусідні будинки були зачинені, довкола лежали руїни.
Коли волонтерка перелізла через паркан, Бос уже був без ланцюга. Олена припустила, що його могли відпустити сусіди, але від дому пес нікуди не пішов. Волонтерка привабила його смаколиком і посадила в машину. З того самого подвір’я вона забрала й вагітну кішку – згодом для неї знайшли родину.
Після порятунку волонтерка розповідала, що собака пережив контузію, не чує, але залишається спокійним і лагідним та не виявляє агресії до інших тварин. Ім’я Бос він отримав на прохання чоловіка, який того дня передав притулку лікувальний корм і ліки після смерті свого собаки та попросив так назвати наступного врятованого пса.
Нагадаємо, пітбуля Леона знайшли прив’язаним біля лавки із запискою від господаря: той написав, що його забрали до ТЦК, і попросив прихистити собаку. Тварину помістили у КП "Спецсервіс-Кременчук". Багато людей виявили бажання взяти до себе Леона, але в першій родині щось пішло не так.