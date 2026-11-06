Господарі загинули від удару FPV-дрона: як склалася доля собаки з Нікополя (відео, фото)

За словами волонтерки, пес бачить людину двічі на день

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Пес Бос, чиї господарі загинули внаслідок удару російського FPV-дрона в Нікополі, досі живе у притулку. Нової родини для нього не знайшли. Зооволонтерка, яка врятувала собаку, каже, що під час війни прилаштувати стареньку тварину надзвичайно складно.

Про те, як нині живе Бос, зооволонтерка з Нікополя Олена Вошун розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

Як Бос живе у притулку

За словами Олени, Бос – старенький, майже глухий і підсліпуватий. Він живе в окремому вольєрі й більшість часу спить. Волонтерка песимістично оцінює його шанси знайти нових господарів.

"Родина для стареньких собак – це з області фентезі. На жаль, і в хороші часи таких не брали, а під час війни, коли масово тікають з міста, покидаючи своїх тварин, тим більше", – сказала вона.

У притулку живуть 300 собак. Олена пояснює: більшість її часу забирає лікування хворих тварин – крапельниці, уколи, перев’язки й обробки. Тварин у вольєрах вона іноді не бачить тижнями.

"Ті, що у вольєрах, бачать людину двічі на день: того, що прийшов годувати, і того, що прийшов прибрати. Все. Так живуть собаки у притулку. В притулку собакам погано. Їм потрібні родини", – наголосила волонтерка.

Вольєри у притулку. Фото: "Суспільне Дніпро"

Як рятували собаку після загибелі господарів

Як повідомляло "Суспільне Дніпро", господарі Боса – 87-річна Олександра Кисла та її 51-річний син Олег Кислий – загинули 16 червня. Російські військові скерували FPV-дрон на людей, які були на дорозі в Нікополі. Жінка пересувалася на кріслі колісному. Той удар забрав життя трьох людей.

Наступного ранку Олені зателефонували й повідомили, що в будинку загиблої родини залишився прив’язаний собака. Вона одразу поїхала по нього – на вулицю, що входить до переліку обов’язкової евакуації. Потрапити на подвір’я заважала двометрова бетонна огорожа. Допомогла дівчина, яка принесла драбину. Сусідні будинки були зачинені, довкола лежали руїни.

Собака залишився без родини. Фото: "Суспільне Дніпро"

Коли волонтерка перелізла через паркан, Бос уже був без ланцюга. Олена припустила, що його могли відпустити сусіди, але від дому пес нікуди не пішов. Волонтерка привабила його смаколиком і посадила в машину. З того самого подвір’я вона забрала й вагітну кішку – згодом для неї знайшли родину.

Після порятунку волонтерка розповідала, що собака пережив контузію, не чує, але залишається спокійним і лагідним та не виявляє агресії до інших тварин. Ім’я Бос він отримав на прохання чоловіка, який того дня передав притулку лікувальний корм і ліки після смерті свого собаки та попросив так назвати наступного врятованого пса.

Нагадаємо, пітбуля Леона знайшли прив’язаним біля лавки із запискою від господаря: той написав, що його забрали до ТЦК, і попросив прихистити собаку. Тварину помістили у КП "Спецсервіс-Кременчук". Багато людей виявили бажання взяти до себе Леона, але в першій родині щось пішло не так.