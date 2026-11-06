Cybertruck більше не вироблятимуть: скільки вони зараз коштують та які курйози з ними були в Україні

Замість запланованих 250 000 продажів щороку за два роки компанія продала лише 63 000 пікапів

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Приблизно до середини 2027 року Tesla планує припинити випуск електропікапів Cybertruck на гігафабриці в Техасі. Про це заявив генеральний директор компанії Ілон Маск. Вивільнені потужності використають для виробництва безпілотного Cybercab.

Про плани автовиробника повідомляє Reuters, посилаючись на допис Маска в X. Завод в Остіні – єдине відоме підприємство Tesla, обладнане для виготовлення спеціалізованих компонентів Cybertruck.

Чому потужності передають Cybercab

Перед запуском пікапа Маск прогнозував, що компанія продаватиме 250 000 машин на рік. Та, за звітом за 2025 рік, за два роки продали лише 63 000 Cybertruck. Рубаний дизайн і велика маса обмежили географію продажів, а правила захисту пішоходів завадили виходу моделі на європейський ринок. Tesla почала випускати Cybertruck у 2023 році.

Тепер Tesla робить ставку на Cybercab – автомобіль із дверима, що відчиняються вгору, без керма, педалей і дзеркал. Маск відводить йому центральну роль у майбутній глобальній мережі роботаксі компанії. У вересні Tesla почала пропонувати платні поїздки невеликим парком цих машин в Остіні.

"Cybertruck був неймовірною платформою для розвитку технологій і продовжує жити через Cybercab", – написав у X провідний інженер Cybertruck Вес Моррілл.

Tesla Cybercab

Коли Cybertruck з’явився в Україні

Незвичний пікап помітили в Україні ще влітку 2024 року. Тоді він потрапив на камеру на вулиці Князя Володимира в Рівному.

Автомобіль належав приватній нотаріусці з Дніпра Тамарі Крючковій, зареєстрованій у Марганці. Пікап 2024 року випуску спершу зареєстрували в Миколаївській області, а в серпні того ж року перереєстрували у Святошинському районі Києва. У 2024 році він коштував 150 000 доларів США – понад 6 млн гривень.

Перший Tesla Cybertruck у Києві

В Україні вже є кілька десятків Tesla Cybertruck. Ентузіасти та імпортери неофіційно привезли ці електропікапи зі США: Tesla не продає модель офіційно ні в Україні, ні в Європі.

Сьогодні в Україні більшість пропозицій на AUTO.RIA перебувають у ціновому діапазоні від 60 до 90 тисяч доларів (приблизно 2,77–4,16 млн гривень). Вартість залежить від року випуску, комплектації, пробігу та технічного стану електропікапа. Деякі продавці оцінюють свої Cybertruck майже у 100 тисяч доларів.

Ціна Cybertruck на AUTO.RIA відповідає типовому діапазону українських пропозицій

Окремі продавці оцінюють Cybertruck майже у 100 тисяч доларів

Старий причіп і килими: як українці використовували пікап

У березні 2026 року на Рівненщині Cybertruck помітили зі старим пошарпаним причепом. "Телеграф" писав про курйозне відео, яке викликало жарти про поїздки до батьків у село. Футуристичний пікап зі звичайним причепом став приводом для обговорень.

У вересні того ж року користувачка TikTok під ніком Nastya вирішила додати машині чоловіка домашнього затишку. Вона взялася прикрашати салон, поки чоловік грав у комп’ютерні ігри.

Дівчина встановила на кермо чохол із яскравим візерунком, повісила на дзеркало чотки й ароматизатор із зображенням Ісуса Христа, а перед водієм поставила маленьку іконку. На задньому ряду постелила килим у стилі 90-х і додала подушки з таким самим узором. Передні сидіння прикрасили дерев’яні масажні накидки та подушки під шию.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці штампують меми про літаючу Tesla.