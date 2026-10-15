Агрессивная пластика или возраст? Что на самом деле с лицом "женщины-рептилоида" из команды Трампа

Сравнив фото Барбары Торнхилл с разницей в 12 лет, специалист обратила внимание на форму век и контуры лица

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Пластическая хирургиня прокомментировала внешность новой посолки США по особым поручениям по мониторингу и противодействию торговле людьми Барбары Торнхилл. В соцсетях дипломатку сравнивают с "рептилоидом" и называют "вестницей апокалипсиса".

Специалист dr.shkolnaya сопоставила два ее фото и высказала предположение, какие эстетические вмешательства могли повлиять на черты дипломатки.

Почему портрет Торнхилл вызвал обсуждение

78-летняя Барбара Торнхилл оказалась в центре внимания после обнародования официального портрета 13 октября. Снимок опубликовал помощник государственного секретаря США по демократии, правам человека и труду Райли Барнс. Пост с портретом набрал более 10 миллионов просмотров.

Барбара Торнхилл. Фото: Getty Images

Образ Торнхилл в комментариях связывали с так называемым "лицом Мар-а-Лаго" – названием стиля, который приписывают некоторым женщинам из окружения президента США Дональда Трампа. Его признаками называют выразительный контуринг, большое количество филлеров, плотный макияж, приподнятые брови и объемные прически.

Барбара Торнхилл. Фото: Getty Images

Что хирур заметила в участке глаз

Для сравнения dr.shkolnaya взяла фотографии с разницей в 12 лет. По ее мнению, анатомическое строение глаз Торнхилл требует особо аккуратного подхода к пластике век. На снимке 2026 года специалист обратила внимание на округление нижнего века.

"На фото 2026 года мы видим характерное округление нижнего века — так называемый "круглый глаз". Подобный эффект может возникать после агрессивной нижней блефаропластики без укрепления кантуса — структуры, которая помогает предотвратить округление глазной щели", — пояснила пластический хирург.

Барбара Торнхилл к пластике и сейчас

Как изменились контуры лица

Отдельно хирург рассмотрела среднюю и нижнюю треть лица Торнхилл. Заметные изменения она связывает с возможным влиянием подтяжки: по ее оценке, визуальное увеличение объема могло сопровождаться изменением привычных пропорций.

Барбара Торнхилл. Фото: Getty Images

"А что я бы предложила как эстетическую стратегию? На мой взгляд, в таком случае стоит рассмотреть шлифование кожи и деликатное восстановление утраченных объемов с помощью липофиллинга. Ведь именно потеря объема, по моему мнению, является одним из ключевых возрастных изменений в этом типе лица", — отметила хирург.

Главным ориентиром для эстетических изменений у медийных людей специалист назвала сохранение природных черт. "На мой взгляд, если ты медийная личность, изменения во внешности должны быть максимально незаметны, чтобы сохранять природные черты", — сказала пластический хирург.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Барбара Торнхилл к пластике. Дипломатка была совсем другой.