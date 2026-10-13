Готуватись до графіків? Що буде з водою, якщо світла майже не буде

Зараз воду тимчасово вимикають не через нестачу електрики.

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Навіть за майже повного блекауту насосні станції в Києві зможуть працювати від генераторів, але не цілодобово. Якщо ж електрика в будинках буде хоч би 4–8 годин на день, тоді вдасться запитати насосні станції.

Про це підприємець та віце-президент Української водної асоціації Артем Шира розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу": "Без води та каналізації? Чому найгірший сценарій для Києва вважають малоймовірним".

"Тільки якщо буде майже повний блекаут. Якщо у квартирі є електрика хоча б чотири-вісім годин на день, насосні станції, швидше за все, запитають як інфраструктуру першої необхідності", — зазначає Шира.

Артем Шира

За його словами, при майже повному блекауті станції працюватимуть на генераторах кілька годин на добу.

"Тобто з водою проблем немає, є проблема з електрикою", — наголошує експерт.

Про нинішні перебої з водою Шира говорить окремо. Він пояснює, що зараз воду тимчасово вимикають не через нестачу електрики.

"А тому, що вибили підстанцію, яка живить насоси. Потім її відновлюють, і все працює", — підсумував співрозмовник.

Чи буде вода під час блекауту. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як повідомляв "Телеграф", резервні генератори для 13 насосних станцій у різних районах Києва надійдуть лише до кінця опалювального сезону про резервні генератори. За оцінкою експерта Шири, якщо електрика в будинках буде хоч би чотири-вісім годин на добу, насосні станції, ймовірно, зможуть забезпечити водою об’єкти критичної інфраструктури. З каналізацією ситуація стійкіша: усі близько 30 каналізаційних насосних станцій Києва мають резервні джерела живлення та запаси дизельного палива. Тому повну відмову каналізації вважають практично неможливою, хоча локальні тимчасові перебої виключати не можна.