Щоб не залежати від графіків відключень: скільки коштує резервне живлення для квартири

Автономність квартири може влетіти в копійку

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Відключення електроенергії змушують українців шукати способи залишатися зі світлом, зв’язком та можливістю користуватися побутовою технікою навіть під час блекаутів. Одні обмежуються павербанком і ліхтарем, інші купують потужні зарядні станції або облаштовують резервне живлення для всієї квартири.

"Телеграф" розповість, які є варіанти автономного живлення, скільки коштує необхідне обладнання та в яких випадках потрібно залучати електрика й узгоджувати роботи.

Як забезпечити квартиру резервним живленням під час відключень світла

Вибір обладнання залежить від того, які побутові прилади потрібно використовувати під час відключень електроенергії. Для заряджання смартфона вистачить павербанка, тоді як для холодильника та інших електроприладів знадобиться потужніша зарядна станція або інше рішення для резервного живлення.

Павербанки: який об'єм обрати

Павербанк на 10 000 мА·год підійде для підзаряджання смартфона під час коротких відключень світла. Залежно від моделі телефона його може вистачити приблизно на одну-дві зарядки. На Rozetka один із варіантів із хорошими характеристиками коштує близько 799 грн.

Павербанк на 10 000 мА·год

Павербанк на 20 000 мА·год забезпечить більше підзаряджань і підійде для триваліших відключень. Його середня ціна на Rozetka становить близько 1499 грн.

Павербанк на 20 000 мА·год

Моделі на 30 000 мА·год мають більший запас енергії та дають змогу заряджати гаджети частіше. На Rozetka павербанк такої ємності з хорошими характеристиками коштує близько 1950 грн.

Павербанк на 30 000 мА·год

Під час вибору важливо враховувати не лише ємність, а й вихідну потужність павербанка, особливо якщо плануєте заряджати планшет або ноутбук.

Зарядна станція: для ноутбука, роутера та холодильника

Портативна зарядна станція дає змогу підтримувати роботу ноутбука, роутера та деяких побутових приладів під час відключень світла. Компактна модель коштує близько 14 650 грн, станція середньої ємності — 23 859 грн, а потужніша модель, до якої можна підключати більше приладів, — 44 900 грн.

Ціна на зарядну станцію

Ціна на зарядну станцію

Ціна на зарядну станцію

Під час вибору важливо враховувати ємність акумулятора та вихідну потужність: від них залежить, як довго працюватимуть підключені пристрої та чи вистачить станції потужності для їхнього запуску.

Генератор: чи підходить він для квартири

Генератор може забезпечити резервне живлення, однак для мешканців багатоквартирних будинків це не найзручніший варіант. Використовувати генератори всередині житлових приміщень і на балконах небезпечно через ризик отруєння чадним газом та пожежі.

На Rozetka компактний інверторний генератор потужністю 1,2 кВт коштує 12 595 грн, модель середнього класу на 3 кВт — 29 999 грн, а потужніший генератор на 4,3 кВт — 35 050 грн.

Ціна на генератор

Ціна на генератор

Ціна на генератор

Сонячні панелі: скільки коштує встановлення у квартирі

Сонячні панелі можуть допомогти забезпечити квартиру електроенергією під час відключень світла, але для цього важливо правильно підібрати обладнання. Звичайні балконні комплекти виробляють електроенергію, проте без акумулятора не забезпечують повноцінного резервного живлення під час блекауту.

На Rozetka балконний комплект із двох сонячних панелей загальною потужністю 370 Вт, мікроінвертором і кріпленням коштує 15 300 грн. Інший комплект із двох панелей потужністю 420 Вт кожна та мікроінвертором коштує 36 999 грн.

Ціна на сонячні панелі

Ціна на сонячні панелі

Якщо потрібно використовувати накопичену енергію під час відключень світла, доведеться додатково придбати акумулятор та сумісний інвертор. Наприклад, гібридний інвертор потужністю 3 кВт на Rozetka коштує 15 519 грн, а акумулятор LiFePO4 ємністю 2,56 кВт·год — 24 029 грн.

Ціна на гібридний інвертор

Ціна на акумулятор

Таким чином, вартість двох сонячних панелей, інвертора й акумулятора може становити від 54 848 грн, якщо рахувати за цінами наведених товарів. Це орієнтовна вартість обладнання без урахування монтажу, кабелів, кріплень та захисної автоматики.

Які документи потрібні для резервного живлення квартири

Вимоги залежать від того, яке обладнання обирають для резервного живлення.

Для використання павербанків і портативних зарядних станцій окремі дозволи не потрібні. Достатньо придбати відповідне обладнання та користуватися ним згідно з інструкцією виробника.

Для генераторів також не потрібно оформлювати спеціальний будівельний дозвіл. Однак використовувати їх усередині житлових приміщень і на балконах небезпечно через ризик отруєння чадним газом і пожежі. Генератор потрібно розміщувати на відкритому повітрі з дотриманням вимог безпеки.

Інша ситуація із сонячними панелями. Якщо їх встановлюють на даху або фасаді будинку, перед монтажем необхідно провести технічне обстеження будівлі та отримати відповідний звіт. З 29 січня 2026 року в Україні діє спрощена процедура встановлення сонячних електростанцій на дахах і фасадах: стандартні будівельні дозволи та реєстрація введення об'єкта в експлуатацію для таких робіт не потрібні.

Водночас у багатоквартирному будинку дах і фасад можуть бути спільним майном мешканців. Тому перед встановленням панелей потрібно з'ясувати порядок погодження робіт з ОСББ або співвласниками. Також важливо переконатися, що конструкції витримають навантаження від обладнання.

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