Без света, но с феном и стиральной машиной: украинка показала, как подготовилась к блекаутам

Некоторые покупки могут удивить

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Подготовка к зиме без света , воды и отопления может потребовать немалых расходов. Украинцы ищут способы сделать длительные отключения менее ощутимыми, но некоторые решения обходятся в десятки тысяч гривен.

Украинка показала в TikTok, какие покупки помогают ей переживать блэкауты и сколько стоит обустроить быт на случай длительных отключений. В ее списке есть как недорогие вещи для повседневного комфорта, так и техника, на которую пришлось потратить значительную сумму.

Портативный душ на случай отключения воды

Когда из кранов перестает течь вода , привычные бытовые дела становятся проблемой. Именно после очередного отключения водоснабжения автор видео решила наконец купить вещь, которую долго откладывала.

Речь идет о портативном душе за 479 гривен. Девушка призналась, что раньше не решалась на эту покупку, но в конце концов ее терпение лопнуло.

Портативный душ

Система резервного питания

Основой подготовки к блэкаутам для украинки стала система резервного питания, которую она купила еще прошлой зимой. По ее словам, устройство помогает поддерживать работу отопления и пользоваться бытовой техникой.

"Инвертор, который обеспечивает мне отопление, фен, даже отжим стиральной машины он как-то потянул", – рассказала автор видео.

Система стоила 20 тысяч гривен. В отличие от готовых портативных станций вроде EcoFlow, она состоит из отдельных компонентов: аккумулятора, инвертора, зарядного устройства и контроллера.

Девушка утверждает, что в неактивном режиме системы хватает на 10 часов использования, а в активном – примерно на шесть. Кроме того, следить за зарядом и работой оборудования можно через телефон.

Система резервного питания

Пылесос и лампы из Китая

Отдельное внимание украинка уделила технике, которая позволяет поддерживать привычный быт даже без электричества.

В частности, она купила аккумуляторный пылесос за 19 тысяч гривен. Он работает от собственного аккумулятора, поэтому для уборки не нужно подключаться к розетке.

"Не знаю, как насчет заряженной техники, но дома у меня теперь хотя бы всегда чисто", – пошутила девушка.

Аккумуляторный пылесос

Еще одна необходимая вещь – павербанки, которые девушка приобрела за 3 000 грн. Один из них, по словам авторки видео, способен заряжать даже MacBook.

Повербанк

На случай длительных отключений, которые могут достигать 12 часов, она также подготовила дополнительное освещение. Лампы заказывала из Китая примерно по 50 гривен за штуку.

Лампа

По подсчетам авторки видео, общая сумма ее покупок составляет 42 979 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоят разные варианты резервного питания для дома.