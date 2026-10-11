Як облаштувати робоче місце, щоб не "посадити" зір у блекаут: поради лікарки

Робота під час відключень світла може стати причиною погіршення зору

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Через російські удари по енергетиці українці змушені жити в умовах графіків відключень світла. Але, навіть за умов блекаутів, багато хто продовжує працювати та вчитись.

Щоб не зіпсувати зір і бути ефективним у виконанні завдань, потрібно обрати правильне освітлення та організувати робоче місце. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог Ярига Олександра Вікторівна.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Чому не можна читати при свічці та як гаджети "вбивають" зір в блекаути. Інтерв'ю з лікаркою-офтальмологинею

Яке світло краще обрати

Лікарка зазначила, що людський зір краще реагує на тепле, а не на холодне світло. Більше того, таке освітлення заспокоює та врівноважує нервову систему.

"Тепле освітлення завжди легше сприймається для нашого зору, воно більш приємне для нашої нервової системи. Тому, коли купляєте LED-лампи, краще взяти тепле світло.

Не можна сказати, що це більш безпечно для очей, тому що якщо світла взагалі нема, тільки якась мікролампочка, то ситуацію сильно не врятує, чи вона буде тепла, чи холодна. Але для нервової системи так, теплий колір LED-ламп сприймається краще і комфортніше", — пояснила лікарка.

Лікарка-офтальмологиня Олександра Ярига

Як облаштувати робоче місце

Вона наголосила, що під час роботи умовах блекаутів важливо попіклуватись про робоче місце. Адже правильне освітлення може допомогти мінімізувати шкоду для зору.

"Якщо у вас дома стоїть одне мікроосвітлення, читати в умовах блекауту взагалі не треба, тому що такий негативний ефект, буде накопичуватись, і рано чи пізно він може призвести до захворювання очей і погіршення зору. Але, якщо ви все ж вимушені працювати в умовах недостатнього освітлення, рекомендується хоча б зробити його максимально розсіяним, тобто щоб це було не єдине точкове джерело світла. Щоб ваше робоче місце підсвічувалось з кількох точок і комфортним для вас світлом", — сказала лікарка.

Лікарка-офтальмологиня Олександра Ярига

Крім того, за її словами, варто налаштовувати комфортну яскравість на гаджетах. Вона повинна бути не максимальною, але й не мінімальною.

"Можливо, це 40-50-60% яскравості. Також треба обрати комфортний для вас шрифт, можливо збільшити його, щоб не доводилося напружувати очі під час відключень. Але, якщо у вас є можливість взагалі не працювати, краще не працювати й нічого не читати до моменту, поки не з'явиться повноцінне освітлення", — наголосила лікарка.

Як облаштувати робоче місце, щоб зберегти зір під час відключень світла. Інфографіка "Телеграф"

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